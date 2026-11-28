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Kışın gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken, hastalığı daha hafif atlatmanın yolları da yeniden gündeme geldi. Kimileri vitamin takviyelerine yönelirken kimileri bitki çayları ve geleneksel yöntemlerle iyileşmeye çalışıyor. Ancak ünlü bilim insanı Tim Spector’a göre hastalıkla mücadelede bazı alışkanlıklar sanıldığından çok daha önemli.

İŞE YARAMAYAN YÖNTEMLERİ BIRAKTI, KENDİ RUTİNİNİ OLUŞTURDU

Ergenlik yıllarından bu yana sinüzit sorunu yaşadığını belirten Spector, kendisi için soğuk algınlığının birkaç günlük basit bir rahatsızlıktan ibaret olmadığını söyledi. Burun tıkanıklığı ve sinüs ağrıları nedeniyle hastalığın etkilerini haftalarca hissedebildiğini anlatan bilim insanı, bu nedenle yıllar boyunca farklı yöntemleri denediğini ifade etti.





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Tim Spector, İngiltere’nin önde gelen epidemiyoloji profesörlerinden ve King’s College London’da görev yapan dünyaca tanınmış bir bilim insanı. Genetik epidemiyoloji, bağırsak mikrobiyotası, beslenme ve kişiselleştirilmiş sağlık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Spector, özellikle Covid-19 salgını sırasında geliştirilmesine öncülük ettiği COVID Symptom Study uygulamasıyla uluslararası çapta dikkat çekti. Milyonlarca kişinin hastalık belirtilerini bildirdiği bu çalışma, Covid-19’un belirtilerinin ve yayılımının daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağladı. Çalışmaları nedeniyle İngiltere'de OBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) ile ödüllendirildi. Ayrıca uzman ismin sağlık alanında pek çok kitabı bulunuyor.

Spector, geçmişte süt ürünlerini kesmekten çiğ sarımsak tüketmeye kadar pek çok yönteme başvurduğunu, ancak bunların her zaman işe yaramadığını belirtti. Yıllar süren deneyimlerinin ardından kendi soğuk algınlığı rutinini oluşturan Spector, hastalığın ilk belirtilerinden iyileşme sürecine kadar dikkat ettiği noktaları tek tek paylaştı.

SOĞUK ALGINLIĞININ İLK SİNYALİNDE BUNU YAPIYOR

Tim Spector’ın rutininde ilk sırada burun spreyi kullanımı yer alıyor. Boğazında veya burnunun arka kısmında hafif bir gıdıklanma hissettiği anda harekete geçtiğini belirten bilim insanı, bariyer özellikli burun spreylerini tercih ediyor.

Bu ürünlerin burun ve boğaz yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak virüslerin hücrelere tutunmasını zorlaştırmayı amaçladığını ifade eden Spector, The Telegraph’taki yazısında özellikle ilk 48 saatin kritik olduğunu vurguladı.

Kendi deneyiminde bu yöntemin yaklaşık dört soğuk algınlığından birini önlemeye yardımcı olduğunu düşündüğünü belirten Spector, konsantre tuzlu su spreylerinin de alternatif olabileceğini söyledi. Bazı araştırmalarda tuzlu su uygulamalarının soğuk algınlığının süresini kısaltabildiğine ilişkin bulgular bulunduğunun da altını çizdi.





C VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIYORSANIZ BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

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Soğuk algınlığı denildiğinde akla ilk gelen yöntemlerden biri C vitamini takviyesi. Ancak Tim Spector, hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra C vitamini almaya başlamanın sanıldığı kadar etkili olmadığını belirtti. Bilim insanına göre belirtiler başladıktan sonra kullanılan takviyelerin hastalığın süresini veya şiddetini belirgin biçimde azaltabildiğine ilişkin yeterli kanıt bulunmuyor. Yıl boyunca düzenli C vitamini takviyesi kullanmanın da hastalık süresini ancak sınırlı ölçüde kısaltabildiğini ifade etti.

Spector’ın önerisi ise takviye yerine doğal besinlere yönelmek. Özellikle kivi, biber ve brokolinin güçlü C vitamini kaynakları olduğunu belirten uzman, bu besinlerin aynı zamanda bağırsak ve bağışıklık sağlığıyla ilişkili farklı bileşikler içerdiğini hatırlattı.





HASTA OLDUĞUNUZDA CANINIZ NEDEN HAMUR İŞİ VE MAKARNA İSTİYOR?

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Soğuk algınlığı sırasında beslenme alışkanlıklarının değişmesi oldukça yaygın. Birçok kişi hastayken ekmek, makarna, hamur işi ve benzeri karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere daha fazla yöneliyor.

Tim Spector, bunun arkasında vücudun artan enerji ihtiyacının ve kişinin kendisini daha iyi hissetme arzusunun bulunabileceğini belirtti. Hastalık döneminde lezzetli yiyeceklerin sağladığı kısa süreli mutluluk hissinin de bu tercihlerde etkili olabileceğini ifade etti. Ancak uzman isim, bu isteğe sürekli boyun eğmenin doğru olmadığını, özellikle besin değeri düşük ve aşırı işlenmiş ürünlerin ağırlıkta olduğu bir beslenme düzeninden kaçınılmasını önerdi.





GÜNDE EN AZ ÜÇ FARKLI FERMENTE GIDA TÜKETİYOR

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Tim Spector’ın son yıllarda beslenme düzeninde en çok önem verdiği konulardan biri fermente gıdalar. Bağırsak sağlığı ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiye dikkat çeken Spector, her gün en az üç farklı fermente gıda tüketmeye çalışıyor.

Özellikle kefir tercih eden Spector, peynir, elma sirkesi ve ekşi mayalı ekmeğin de bu gruba dahil olduğunun altını çizdi. Bazı araştırmaların fermente gıdaların düzenli tüketimi ile soğuk algınlığı riskinin ve belirtilerin azalması arasında ilişki ortaya koyduğunu belirten uzman isim, hastalığın ilk 48 saatinde bu ürünlerin tüketimini artırdığını aktardı.





SİNÜZİT BAŞLAMADAN ÖNCE BU YÖNTEME BAŞVURUYOR

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Soğuk algınlığının ardından sinüzit gelişmesinin kendisi için sık karşılaşılan bir sorun olduğunu belirten Tim Spector, bu durumda burun yıkama yöntemini uyguluyor. Tuz ve sodyum bikarbonat içeren uygun bir solüsyonla gerçekleştirilen burun yıkama, burun kanallarındaki salgıların temizlenmesine ve tıkanıklığın hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

Spector, bu yöntemi özellikle soğuk algınlığının ardından sinüslerinde yoğun tıkanıklık hissettiğinde tercih ettiğini ifade etti. Burun yıkama sırasında ise enfeksiyon riskini önlemek için steril, distile veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılması büyük önem taşıyor.

DAHA FAZLA SU İÇMEK GERÇEKTEN İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRIYOR MU?

Soğuk algınlığı sırasında bol sıvı tüketilmesi sıkça önerilen yöntemlerden biri. Tim Spector, hastalık döneminde normalden çok daha fazla su içmenin herkes için zorunlu olduğuna ilişkin güçlü kanıtlar bulunmadığını belirtti.

Bununla birlikte ateş ve terleme nedeniyle sıvı kaybı yaşanması halinde bu kaybın yerine konulması gerekiyor. Spector ise özellikle sıcak çay tüketiminin boğazını rahatlattığını söyledi. Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes almanın boğazda kuruluk ve ağrıya yol açabildiğini belirten bilim insanı, bu nedenle boğazın nemli tutulmasının rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.





İLK İKİ GÜN EVDEN ÇIKMIYOR: NEDENİ YALNIZCA İYİLEŞMEK DEĞİL

Tim Spector’ın soğuk algınlığı rutinindeki en önemli kurallardan biri de hastalığın ilk 48 saatinde evde kalmak. Bu süreçte daha fazla uyumaya çalıştığını ve egzersiz rutinine ara verdiğini belirten bilim insanı, vücudun enfeksiyonla mücadele edebilmesi için dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ancak evde kalmasının tek nedeni kendi iyileşme süreci değil. Spector, soğuk algınlığının ilk günlerinde virüsün başkalarına bulaştırılma riskinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.

Hastalık belirtileri ortaya çıktığında kalabalık ortamlardan uzak durmanın, mümkün olduğunca evde kalmanın ve başkalarıyla teması sınırlandırmanın toplumsal bulaşmayı azaltabileceğini belirtti.

Tim Spector, yıllar içinde oluşturduğu bu yöntemlerin her zaman soğuk algınlığını önlemediğini veya hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını da kabul ediyor. Ancak beslenme düzenine dikkat etmek, yeterince uyumak, hastalığın ilk belirtilerini göz ardı etmemek ve gerektiğinde dinlenmek gibi alışkanlıkların süreci daha rahat geçirmeye yardımcı olabileceğini düşünüyor. Öte yandan bu önerilerin kişisel deneyimlere ve farklı araştırma bulgularına dayandığı, her yöntemin herkes için aynı sonucu vermeyebileceği unutulmamalı.

The Telegraph’ın “Tim Spector: My seven tips for beating a cold quickly” başlıklı haberinden derlenmiştir.