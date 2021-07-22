Hera isminin anlamı nedir? Hera ne demek? Hera adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Yunancadan geçmiş olan Hera, Yunan mitolojisindeki en güçlü Tanrıçanın adıdır. Zeus'tan daha güçlü olan Hera, kıskançlığıyla ve kindarlığıyla bilinir. Efsanelerde Afrodit ile birlikte mitolojinin en güzel tanrıçalarından biri olarak gösterilir. Bu ismin sözlük anlamı ise gücü elinde bulundurandır. Hera isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Hera, ülkemizde nadir kullanılan isimlerin başında geliyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de sadece 85 kişi Hera adını taşımaktadır.
Hera İsminin Anlamı Nedir? Hera Ne Demek?
Hera isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi, Poseidon'un, Hestia ve Hades'in annesi.
İkinci Anlamı: Güçlü, muktedir kadın
Üçüncü Anlamı: Savaşçı, mücadeleci, sabırlı
Hera İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 1
Renk sembolü: Pembe
Hera İsminin Analizi
Harf analizine göre Hera isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Gururludur. Kendi ayakları üzerinde durmak için hiçbir mücadeleden kaçınmaz.
2- Geleceğe umutla bakar.
3- Aileye büyük önem verir.
Hera Adının Kökeni
Antik çağlardan bu yana kullanılan Hera ismi Yunanca kökenlidir. Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi olan Hera, evlilik tanrıçasıdır. Efsanelerde gücü simgeler.
Hera İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Maya
2- Helin
3- Hülya
4- Seda
5- Berna
6- Rana
7- Nisa
8- Yelda
Hera İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Hera ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.