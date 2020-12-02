Her yeni annenin bilmesi gereken 7 önemli bilgi

Bebeğiniz kilo verebilir

Anne sütüyle beslenen bebekler, biberonla beslenen bebeklere göre biraz daha zayıf olabilir. Bu durum sağlıksız olduğunu göstermez. Bebekler doğduktan yaklaşık üç gün sonra vücut ağırlıklarının bir kısmını kaybeder. Bu da korkulması gereken bir durum değildir, kaybettikleri kilolarını yakın zamanda tekrar geri alacaklardır.

İç güdülerinize güvenin

Aile büyüklerinden tutun köşedeki bakkala kadar herkes yeni annelere öğüt verir. Çocuk yetiştirme konusunda sizden daha fazla tecrübeli kişiler de olsalar siz kendi iç güdülerinize güvenin. Çünkü bebeğinizle en fazla vakti siz geçiriyorsunuz ve sizden daha iyi bilmeleri neredeyse mümkün değildir. Tabii bu hastalıkların semptomlarını görmezden gelmeniz anlamına gelmiyor.

Vücutta döküntüler olabilir

Yeni doğan bebeklerin ciltleri genellikle yumuşacık olur. Ancak bazılarında bebek aknesi denilen küçük kırmızı noktacıklar çıkabilir. Bu korkmanız gereken bir durum değildir ve kendi kendine kaybolabilir. Yeni doğan bebeklerde gerçekleşen pul pul dökülmeler de normal karşılanabilir ve temiz tuttuğunuz sürece sıkıntılara da sebep olmayacaktır. Bu döküntüler irinli ve bebeğinizin ateşini çıkaracak kadar ciddiyse mutlaka bir doktora başvurun.

Yediklerini çıkarabilir

Annelerin en korktuğu şeyler arasında sevimli bebeklerinin aç kalması vardır. Bazı bebekler yediği anda kusabilir. Ancak o bu aç kaldığı anlamına gelmez. Aslında yediğinin o kadar az bir bölümünü çıkarıyor ki, hala karnı tok.

Göbek bağı acımaz

Bazı bebeklerin göbek bağı hemen düşmez. İyice morarıp buruşana kadar sizi bekletebilir. Bu durumda korkmamak gerekir. Çünkü göbek bağında sinir uçları yoktur ve acımaz. Mor ve neredeyse çürümüş görüntü bebeğinizin canı yanıyor algısı yaratabilir. İki ila dört hafta içerisinde düşmesi normaldir. Bu süre daha da uzarsa doktorunuza başvurabilirsiniz.

Çocuk doktorunuzu arayın

Çocuk doktorlarını sürekli rahatsız etmek anneleri tedirgin etse de, çocuğunuzun gelişimini bilen bir doktorla sürekli iletişim içinde kalabilir, bir sorun olduğunda arayabilirsiniz.

Bebekler ağlar

Bir bebeğin iletişim kurmasının tek yolu ağlamaktır. Karnı açken, bezi pisken, bir ağrısı varken ağlar. Her ağlamasının farklı bir tonu vardır ve bunları zamanla çözebilirsiniz. Israrcı ve kontrolden çıkmış bir biçimde ağlıyorsa doktora başvurabilirsiniz.