Her gün bir yenisine uyandığımız kadına şiddet haberleri… Yeter artık!
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Türkiye, vahşice öldürülen ve ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Gültekin cinayetini konuşuyor… Uzman Psikolog Ceylan Şekerci, “Her gün bir yenisine uyandığımız kadına şiddet haberleri… Yeter artık! Bir kadın olarak doğanın bana erkekle eşit derecede sunduğu insan olma ayrıcalığını savunmak zorunda kaldığıma inanamıyorum” diyor ve olaya tepkisini şöyle dile getiriyor.
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