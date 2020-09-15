Her eve lazım… Ponza taşı ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Ponza taşı; topuk taşı, nasır taşı, köpük taşı, sünger taşı, küvek olarak da adlandırılıyor. Volkanik bir yapıda olan bu taş, ülkemizde Kayseri, Bitlik, Nevşehir, Van, Kars, Ağrı, Ankara ve Sivas civarlarında bulunuyor. İyi kalitede olanları genelde beyazdır.

Ponza taşı ne işe yarar?

Ponza taşı, genelde topuk bölgesinde kullanılır. Amacı, bu bölgelerde oluşan çatlakları gidermektir. Ayrıca el, kol ve dirseklerde oluşan nasırları da tedavi edici özelliği bulunur.

Nasıl kullanılır?

- Ponza taşını topuklarınıza uygulayacaksanız sert davranmayın. Dairesel hareketlerle taşlama yapın. 1-2 dakika ovma işlemi yeterli. Uygulama bittiğinde ayaklarınızı yıkayıp kurulayın ve mutlaka nemlendirici sürün.

-Ponza taşı cilt yüzeyinde doğal bir temizleme ve pürüzsüzlük sağlar. Ciltteki ölü deriden nazikçe kurtulmanıza yardımcı olur. Dirseklerinizdeki pütürlü deriden rahatsızsanız ponza taşını bu bölgede kullanabilirsiniz. Yine topuklara uyguladığınız gibi dairesel hareketler yapın. Aynı o bölgedeki gibi etkili sonuçlar verir.

- Ponza taşı bacaktaki batık tüyleri gidermede oldukça etkili ve batık için en doğal çözümlerden biridir. Hafif hareketlerle uygulandığında bacaklarda peeling etkisi yaratır. Bastırmadan ve dairesel hareketlerle uygulandığında bacaklardaki batık ve kıl dönmelerini giderir.

-Koltuk altı kararmasını gidermek için de haftada bir ponza taşı kullanabilirsiniz.

Kullanmadan önce…

Ponza taşını kullanmadan önce ılık su dolu bir kapta 15 dakika kadar bekletin. Bu suyun içerisine biraz sıvı sabun ya da duş jeli ekleyebilirsiniz. Ayak derinizi bir kova içinde yumuşatın. Bekleme süresinin sonunda ponza taşını dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz. Çok sert yapmamak gerekir çünkü sert dokunuşlar deriye zarar verir. Ayrıca topuklar çok yumuşatılıp taşlanmamalıdır. Çok yumuşatılıp atılan fazla deri kendini tamir etmek için daha da kalınlaşır. Böylelikle istenilen sonucun tam tersine bir sonuç elde edilir.

Bunlara dikkat!

- İşiniz bittikten sonra işlem yaptığınız bölgeye mutlaka nemlendirici bir krem sürün. Gliserinli yumuşatıcılar ve merhemler da kullanılabilir.

- Vücutlarımızın ağırlığını ayaklarımız taşır. Gün boyu ayakkabı içinde duran ayaklarımızı rahatlatmak için bu uygulama haftada bir yapılmalıdır ki kalıcılık sağlasın.