Her biri özel üretiliyor, form ve desenleri dikkat çekiyor

Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarımı bölümü, Örme branşından mezun Dilay Keskin tarafından, 2018 yılında kurulan çanta markası D'ylla Atelier, temeli Doğu'ya dayanan örgü ile Batılı desenleri bir araya getiriyor.

Geometrik formlarıyla dikkat çeken desenler önce tasarlanıyor, daha sonra örgüye uygun hale getiriliyor ve kumaş olarak üretiliyor. Her bir parçasıyla ayrı ayrı ilgilenilen D'ylla kumaşları, el işçiliğiyle tek tek çanta formlarına kavuşuyor.



Suni deri ve gerçek deriyle birleşen kumaşlar birçok işlemden sırasıyla ve özenle geçerek sınırlı sayıda çanta olarak sizlere sunuluyor.