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Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Her biri özel üretiliyor, form ve desenleri dikkat çekiyor

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Her biri özel üretiliyor, form ve desenleri dikkat çekiyor
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D'ylla Atelier; sınırlı sayıda, özel üretim olan birbirinden şık ve kullanışlı ürünlerini kadınların beğenisine sunuyor.

Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarımı bölümü, Örme branşından mezun Dilay Keskin tarafından, 2018 yılında kurulan çanta markası D'ylla Atelier, temeli Doğu'ya dayanan örgü ile Batılı desenleri bir araya getiriyor.

Her biri özel üretiliyor, form ve desenleri dikkat çekiyor

Geometrik formlarıyla dikkat çeken desenler önce tasarlanıyor, daha sonra örgüye uygun hale getiriliyor ve kumaş  olarak üretiliyor. Her bir parçasıyla ayrı ayrı ilgilenilen D'ylla kumaşları, el işçiliğiyle tek tek çanta formlarına kavuşuyor.

Suni deri ve gerçek deriyle birleşen kumaşlar birçok işlemden sırasıyla ve özenle geçerek sınırlı sayıda çanta olarak sizlere sunuluyor.

 

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