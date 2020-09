Her 10 çocuktan birinde astım görülüyor, kontrolleri ihmal etmeyin

Farklı çalışmalarda değişik oranların bulunduğunu ve Türkiye’de her on çocuktan birinin astım veya benzeri bulgularla hayatını sürdürdüğünün atını çizen Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, tüm astımlı çocuk hastaların yarısında hastalık ilk yaş içinde kendini göstermeye başladığını ifade etti. Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, “Hastalık her çocukta tamamen aynı bulgularla kendisini göstermemektedir. Ancak tüm hastaların ortak özelliği tekrarlayan öksürük ve hırıltı şikayetidir. dedi ve ekledi: Hastalık dönemleri dışında tamamen normal olan bu çocuklar bazen ayda birkaç kere bazen de yılda birkaç kere öksürük ve hırıltı atakları yaşamaktadırlar. Bu öksürük ve hırıltı dönemleri hekimler tarafından astım atakları olarak adlandırılmaktadır.”



Astım ataklarını besinler tetikliyor olabilir



Söz konusu bu atakları başlatan şeyin bebeklik döneminde besin alerjisi de olabileceğini belirten Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, ciltlerinde kızarıklık olan bebeklerde öksürük ve hırıltı atakları da varsa, mutlaka besin alerjisi ve çocukluk astımı açısından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çocukluk çağı astım belirtilerinin öksürük, hırıltı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve tıkanıklık hissi, uykudan uyandıran ve küçük çocuklarda kusma ile sonuçlanabilen öksürükler olduğunu söyleyen Özkars, pandemi sürecinde mümkün olduğunca sosyal izolasyon içerisinde olmaları gerektiği vurgusu yaptı.



Pandemi sürecinde kontrolleri ihmal etmeyin



Doç. Dr. Mehmet Yaşar Özkars, pandemi sürecinde hastaların sosyal izolasyon içerisinde olmaları viral enfeksiyon ile tetiklenen astım ataklarını azaltmış olduğuna dikkat çekerek, yaşanabilecek ataklar hakkında şunları söyledi;



"İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşlarımızın mümkün olduğunca sosyal izolasyon içerisinde olmaları viral enfeksiyon ile tetiklenen astım ataklarını azaltmış gibi görünmektedir. Bu olumlu etki hastane ziyaretlerini azaltmaktadır. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz tekrarlayan hırıltı ve öksürük atakları olan çocukların astım açısından değerlendirilmelerini ihmal etmemeleri ve uygun koruyucu önlemleri zamanında alarak astım ataklarından korunmalarıdır. Astım ataklarından korunmak için uygulanacak ilaç tedavilerinin dışında ilaçlardan daha büyük koruyucu potansiyel etkiye sahip olan korunma tedbirlerinin de ihmal etmemek gerekir. Bu tedbirlerin başında sigara dumanı maruziyetinin ortadan kaldırılması gelmektedir. İkinci koruyucu tedbir ise obezite ile mücadele ve sportif bir hayat tarzı ile akciğer kapasitesinin artırılmasıdır.