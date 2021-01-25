Her 10 çocuktan 1’i astım... Bu uyarılara dikkat!

Astım, çocukların büyüme ve gelişmesi yanında eğitimini etkileyen, hastanede yatışı oluşturan ve yaşamını sarsan kronik bir hastalık olmasının yanında, akciğerleri tutarak kronik akciğer sorunlarını da beraberinde getiriyor. Her 10 çocuktan 1’inin mücadele ettiği astım ile ilgili Çamlıca Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nepesov açıklamalarda bulundu. Nepesov, “Çevresel alerjenler, ev tozu dahil, çayır ve bitki kökenli tozlar, polenler, mevsimsel değişiklikler astımın şiddeti ve görülmesini etkilemektedir. Astım, çocukluk çağında en sık olan alerjik rinit (saman nezlesi), gıda alerjileri (besin sorunları) ile atopik dermatit (egzema ve cilt sorunları) gibi alerjik hastalıkların artması gibi giderek, artmakta ve yaygınlaşmaktadır” diye konuştu.

Bu belirtiler astımın habercisi olabilir

Nepesov, astımda da görülen öksürüğün çok çeşitli olduğuna dikkat çekti. Hastalığın belirtileriyle ilgili bilgi veren Nepesov, “Nefes alıp verirken hışıltı çıkması belirtiler arasındadır. Öksürük farklı çeşitlerle karşımıza çıkabilir. Kesik kesik, kuru ve balgamsız öksürük sıktır, arka arkaya 3-5 kez olabilir. Balgam da çıkarabilen farklı yapıda olması sekresyon eklenmesi ile olur. Yatınca artan öksürük ve efor ile artan öksürük de astım belirtisidir. Tek öksürük ile oluşan astıma ise varyant astım denilir. Spor sırasında tıkanma, nefes darlığı, göğüs sıkışması, soluk yollarının daralması da hastalığın belirtisi arasındadır” ifadelerini kullandı.

Temiz ve tozsuz ortamlar tercih edilmeli

Genetik faktörler, egzama, aşırı kilo, alerjik rinit; sigara ve egzoz gazlarına maruziyet gibi birçok farklı nedenle ortaya çıkan astım hastalığı için temiz ve tozsuz ortamın önemli olduğunu belirten Nepesov, “Tütün ürünlerinin, sigara, nargile ve puronun kullanılmaması ve dumanlarından uzak durulması gerekmektedir. Sık solunum yolu hastalığı geçirenlerde alerjik açıdan tetkik ve izlem yapılmalı. Hava kirliliğinin rolü hem astım sıklığında hem de astım alevlenmelerinde sorgulanmıştır. Evden çıkmamak ve evin korumalı pencerelerinin olması önemlidir. Gebelik sırasında anne sigara içimi astım ve kötü sonuçlar için bir risk faktörüdür. Önemli respiratuvar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonu geçiren çocukların yüzde 50'sinde akciğerlerin zedelenmesi ve kronik hassasiyet gelişmesi nedeniyle ilerlemesi ile astım teşhisi konulabilir. Kanıtlar, bazı enfeksiyon öyküsü, kırsal yaşam, diğer çocuklara maruz kalma (daha büyük kardeşler dahil) ve daha az antibiyotik kullanımı olan çocuklarda astım riskinin azaldığını düşündürmektedir” diye konuştu.

Nepesov, astım tanısının da genellikle klinik gözlemle konduğunu belirterek, “Aile hikayesi, geçmeyen sorunlar, uzun süren hastalıklar ve alerji testleri tanıda yardımcı olabilir” dedi.