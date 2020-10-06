Hepsi çok faydalı… İşte sonbaharın bol vitaminli 5 meyvesi

Nar

Vücudumuz için inanılmaz faydalı olan nar A, C ve E vitamini deposudur. Antioksidan içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Uzmanlar tarafından doğal bir kalp ilacı olarak bilinen nar, dokulara yeterli miktarda kan ve oksijenin ulaşmasını sağlar. Düzenli nar tüketimi hafızayı güçlendirir, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Sindirim sistemini düzenleyen nar, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi gelir. Yüksek posa içeriği sayesinde tok kalmaya yardımcı olur, bu özelliğiyle diyet yapanların en büyük dostudur. Formunu korumak isteyenler ara öğün tercihini nardan yana kullanabilirler.

İncir

Lezzetiyle olduğu kadar sağlığa yararlarıyla da ön plana çıkan bir meyve olan incir; sodyum, potasyum minerallerini ve C, B6, B2, K vitaminlerini içerir. Liften zengindir, tatlı ihtiyacını gidererek kilo kontrolü sağlar. Kemik ve diş sağlığını korur, bu sebeple süt ürünlerini tüketmeyen kişilerin incir yemesi önerilir. Kalp sağlığını korur, tansiyonu dengeler. Mideye de iyi geldiği araştırmalarla kanıtlanmış olan incir; gastrit, ülser, reflü gibi hastalıklardan korur.



Greyfurt

Ekşi ve hafif acı bir tada sahip olan greyfurt, bağışıklık sistemini korur. A, C ve E vitaminleri açısından en iyi kaynaktır. Grip ve soğuk algınlığı semptomlarının şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırarak hızlı kilo vermeyi sağlar. Hücre yenileyici özelliği sayesinde cildin esnek yapısına kavuşmasına yardımcı olur ve cildi korur. Hem kemikleri hem de dişleri güçlendirir.





Kivi

Sindirime yardımcı olan bol miktarda lif içerir. Kan basıncını dengeler. Grip ve nezleyi önlemede etkilidir. Düzenli kivi tüketimi iyi kolesterol seviyesini artırıp kötü kolesterol seviyesini azaltır. Göz sağlığını korumaya yardımcı olur. Tuvalete çıkmakta güçlük çekenler tüketmelidir, kabızlık problemine iyi gelir. İçerdiği E ve C vitaminleri sayesinde cildi yeniler.



Armut

Vücuttaki şeker oranını dengede tutmayı sağlar. Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Hipertansiyonu dengeler. Kemik erimesi sorununun tedavisinde destek amaçlı tüketimi sıklaştırılabilir. Vücuda enerji veren meyvelerin başında gelir.