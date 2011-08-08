Hem Yazı Yazacak Hem de Eğleneceksiniz

Scrikss; sallandığında ucu çıkan yeni mekanik kurşun kalemi “Shake it” ile okula dönüş sezonunda çocukları eğlenceye davet ediyor.

Yıllardır şık ve kaliteli tasarımlarıyla gönüllerimizde taht kurmuş olan Scrikss’in ileri geri sallandığında harekete geçen mekanizmasıyla uç çıkartan ve kalemin her sallanışıyla ucu ilerleten teknolojiye sahip yeni kalemi “Shake it” ile minik eller hem yorulmadan yazı yazacak hem de yazı yazarken eğlenecekler.

Scrikss’in mekanik kurşun kalemi “Shake it” modern tasarımı, ergonomik ve hafif olma özellikleriyle minik elleri yormayacak şekilde tasarlandı. Mekanik kurşun kalemin içine yerleştirilen özel mekanizma, kalem ileri geri sallandığında harekete geçerek kaleme basılmasına gerek kalmadan ucun ortaya çıkmasını sağlıyor. Scrikss garantisi ile 0,5 ve 0,7mm. olarak iki farklı uç kalınlığı alternatifi sunan Shake it; gövde tasarımındaki canlı renklerden oluşan turuncu, mavi, pembe ve mor renkleriyle ile yazı yazmayı eğlenceye dönüştürüyor.