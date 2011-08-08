Ara
GİRİŞ
MENÜ
Haberler >Aile >Çocuk >Eğitim >Hem Yazı Yazacak Hem de Eğleneceksiniz

Hem Yazı Yazacak Hem de Eğleneceksiniz

Hürriyet Haber
Son Güncelleme:

Scrikss'ten Shake It...

Scrikss; sallandığında ucu çıkan yeni mekanik kurşun kalemi “Shake it” ile okula dönüş sezonunda çocukları eğlenceye davet ediyor.

Yıllardır şık ve kaliteli tasarımlarıyla gönüllerimizde taht kurmuş olan Scrikss’in ileri geri sallandığında harekete geçen mekanizmasıyla uç çıkartan ve kalemin her sallanışıyla ucu ilerleten teknolojiye sahip yeni kalemi “Shake it” ile minik eller hem yorulmadan yazı yazacak hem de yazı yazarken eğlenecekler.

Scrikss’in mekanik kurşun kalemi “Shake it” modern tasarımı, ergonomik ve hafif olma özellikleriyle minik elleri yormayacak şekilde tasarlandı. Mekanik kurşun kalemin içine yerleştirilen özel mekanizma, kalem ileri geri sallandığında harekete geçerek kaleme basılmasına gerek kalmadan ucun ortaya çıkmasını sağlıyor. Scrikss garantisi ile 0,5 ve 0,7mm. olarak iki farklı uç kalınlığı alternatifi sunan Shake it; gövde tasarımındaki canlı renklerden oluşan turuncu, mavi, pembe ve mor renkleriyle ile yazı yazmayı eğlenceye dönüştürüyor.

Etiketler: okul alışverişi , okul

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberleri, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi http://hurriyet.com.tr ;Hurriyet.com.tr haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2022
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.