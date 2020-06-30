Hem yararlı hem eğlenceli: Montessori aktarma çalışması

Toddler çalışmaları çocuklarınızın koordinasyonunun, ince kaba motor becerilerinin, el göz koordinasyonunun, bağımsızlığının, konsantrasyonunun, dikkatinin, sorumluluğunun, düzen algısının ve öz güveninin gelişimini destekler. Bu çalışmalarla kendini geliştiren çocuk daha çabuk ilerleyerek, 3-6 yaş montessori çalışmalarına daha kolay geçiş yapacaktır. Ayrıca günlük yaşam becerilerine de katkıda bulunarak kaşığı doğru ve etkili kullanmayı kolaylaştırır.

Kaşıkla aktarma çalışmaları sayesinde çocukların el göz koordinasyonları, el kasları, kalem tutan 3 parmağı, dikkat ve konsantrasyon becerileri gelişir. Soldan sağa çalışılarak yazıya hazırlık yapılır. Büyük nesnelerle başlayarak çocuğunuzun gelişimine göre küçük nesnelere geçebilirsiniz.

Aktarma çalışması için malzemeler

Pirinç, makarna, nohut ya da fasulye gibi bakliyatlar

Parmak boya

Sirke

Poşet

Renkli hayvanlar

Yapılışı

Yapılacak renk sayısında bakliyat ayrı poşetlere eşit olarak dağıtılır.

Her poşete 1 tatlı kaşığı sirke konur.

Her poşete istenen renkte boyalar damlatılır.

Sirke ve boya konan bakliyat poşet içinde iyice karıştırılır.

Tüm bakliyat istenen renge bulanınca ayrı ayrı bir tabak içerisinde kurumaya bırakılır.

Kuruyan bakliyat oyun tepsisine konur.

Bir kaşık ile kaptan kaba aktarma yapılır.

Oyunu daha eğlenceli ve faydalı bir hale getirmek amacı ile renk gruplama çalışması yapılır.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.