Şehir hayatının temposuna kapılıp giderken kim evinin kapısı ferah, yeni bir dünyaya açılsın istemez ki? Bu yeni dünya için gereken tek şey; balkon! Yükselen binaların arasında kendinize dinlenmek için yaratacağınız güzel bir balkon ile şöyle bir nefes alabilir, ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Gelin, eski balkonunuzu ufak dokunuşlarla yenileyelim.



Dekorasyon İçin İhtiyaç Listesi:

Balkon Masası

Saksı ve Bitkiler

Kilim

Minder

Mum

Aydınlatma Malzemesi



Balkonunuzu yepyeni bir görüntüye kavuşturmak için kollarınızı sıvayın!



Balkon temizliğiyle başlayın.

Yerleri süpürün, balkon demirlerini ve mermeri Cif Sprey Ultra Hijyen ve nemli bir bez ile silin, zeminde Domestos Yüzey Temizleyici ile maksimum hijyen sağlayın.

Güzel bir kilim ile zemini renklendirin.

Temizlediğiniz yüzey kuruduktan sonra balkonunuzu şıklaştıracak bir kilim serin.

Küçük ama kullanışlı masa ve sandalyeler yerleştirin.

Kullanımı kolay, yerden tasarruf edebileceğiniz açılır-kapanır bir masa tercih edin. Masayı yerleştirdikten sonra nemli bir bez ve temizleyici ile silin. Karşılıklı konumlanacak şekilde sandalyeleri de masanın etrafına yerleştirin.

Masa ve sandalyeleri renklendirin.

Masanın üzerine pastel tonlarda bir masa örtüsü serin. Mint yeşili bu yazın favorisi! Sandalye üstlerine hem rahatlık hem de canlılık katmak adına desenli minderler tercih edin.

Bitki ve dekoratif süslerle balkonunuzu süsleyin.

Balkon demirlerinizi küçük ışıklar ve dekoratif süslerle renklendirin. Böylece hava karardığında tek bir tuşa dokunarak romantik bir ortam elde edeceksiniz! Ayrıca masanızın üzerine ve mermere bitki ve mumlar yerleştirerek balkonunuza daha da sıcak bir hava katın.

Temizlik, küçük bir alışveriş ve birkaç fikirle siz de evinizde keyifli bir dinlenme alanı yaratabilirsiniz.





Yaratıcı dekorasyon fikirleri ve temizlik ipuçları Temiz Sözlük’te!

Hem Temizlik Hem Dekorasyon: Yeni Bir Balkon | TemizSözlük (temizsozluk.com.tr)









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