Hem pratik hem de lezzetli salata tarifleri

Akşam yemeklerinde hafif bir şeyler yemek isteyenler için birbirinden lezzetli salata tariflerini bir araya getirdik. Hem lezzetli hem de pratik bu tariflerin kalorisi de oldukça az üstelik. İşte birbirinden enfes salatalar...

KEREVİZ SALATASI

Malzemeler

4 adet orta boy kereviz (soyulmuş)

2 adet limonun suyu

300 gr. yoğurt

2 dis sarımsak

1 yemek kasığı zeytinyağı

Pul biber

Kuru nane

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Tefal Fresh Express kullanarak Kereviz Salatası yapmak için önce kerevizleri Fresh Express'in kırmızı bıçağı ile rendeleyin. Kararmaması için limon suyu ilave edip, karıştırın. Yoğurt, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi harmanlayıp rendelediğiniz kerevizlerin üzerine dökün ve karıştırın. Pul biber ve kuru nane serpiştirerek servis yapabilirsiniz. Dilerseniz salatanın üzerine rendelenmiş ceviz serpiştirebilirsiniz.

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YOĞURTLU PANCARLI SALATA

Malzemeler

3 adet pancar

2 su bardagı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

10 ml. elma sirkesi

Tuz, karabiber

Pul biber

Hazırlanışı

Tefal Fresh Express kullanarak Yoğurtlu Pancar Salatası yapmak için yıkadığınız pancarları bir tencereye alın. Sarımsak, elma sirkesi ve üzerini kaplayacak kadar su ilave edip, kısık ateşte pancarlar diri kalacak şekilde pişirin. Soğuyunca soyduğunuz pancarları Fresh Express’in kırmızı bıçağı ile rendeleyin. Rendelediğiniz pancarları yoğurt, tuz, karabiber ile harmanlayın. Üzerine zeytinyağı gezdirip, pul biber serperek servis yapabilirsiniz.

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BUĞDAY SALATASI

Malzemeler

200 gr. buğday

1 adet soğan

1 adet kabak

2 adet havuç

1 bardak sebze suyu veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

150 ml. su

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Buğdayı 1 gece önceden oda sıcaklığındaki suda bekletin. Havuçları kazıyın. Soğanı soyup yemeklik doğrayın. Havuç ve kabağı küçük küpler halinde doğrayın. Buğdayı yıkayıp süzün ve NutriCook tenceresine koyun. Ardından sebzeleri ve sebze suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp NutriCook’un kapağı kapatın.

Akıllı kontrol saatini 3 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.



Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Zeytinyağını ilave edip karıştırın. Buğday salatanızı ılık olarak servis yapın.

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KUSKUS SALATASI

Malzemeler

100 gr. kuskus

500 ml. tavuk suyu (sıcak)

3 adet taze soğan

1 adet domates

1/2 adet limon

1 limon suyu

1/2’şer adet sarı, yeşil ve

kırmızı dolmalık biber

2 ActiFry kaşığı zeytinyağı

1/4 ActiFry kaşığı tuz

Hazırlanışı

Kuskusu ActiFry’ın pişirme haznesine koyun. Üstüne 300 ml. tavuk suyu ilave edip 10 dakika pişirin. Kalan 200 ml. tavuk suyunu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Bir süzgece alıp soğuk suyun altında süzün. Limonun kabuğunu rendeleyin. Domateslerin kabuklarını soyup ikiye kesin ve çekirdeklerini temizleyin. Taze soğan, biber ve domatesleri 1/2 cm. büyüklüğünde küpler halinde kesin. Pişirme haznesine 1 ActiFry kaşığı zeytinyağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. Biberleri ilave edip 5 dakika pişirin. Kuskus, zeytinyağı ve kalan diğer bütün malzemeleri ekleyip 5 dakika daha pişirin. Kuskus salatasını ılık olarak servis yapın.

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AHTAPOT SALATASI

Malzemeler

6 eko-doz su (1500 ml.)

1 adet 2-3 kg'lık ahtapot (kafasının içi temizlenmiş ve kolları hafifçe dövülmüş

2 yemek kaşığı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

(soyulmuş ve ince doğranmış)

1 adet orta boy soğan

Tane karabiber

1/2 adet limonun suyu

1 adet çubuk tarçın

2 yıldız anason

3-4 adet karanfil

Diğer salata malzemeleri

4 adet çarliston biber (ince kibrit çöpü gibi doğranmış)

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 dal maydanoz

2 dal dereotu (kıyılmış)

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Ahtapotu su, elma sirkesi, zeytinyağı, limon suyu, çubuk tarçın, yıldız anason, karanfil, tane karabiber, bütün soğan ve sarımsakla beraber ActiCook'a koyun. ActiCook'un kapağını kapatın. 2. programı seçin ve 30 dakikaya ayarlayın.

Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün.

Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Ahtapotu dışarı alın ve kollarını kafasından ayırın. Kollarını dilimleyin ve soğumaya bırakın. Bu arada üzüm sirkesi, zeytinyağı ve kıyılmış dereotunu karıştırın. Ahtapotu bir kasede tuz, karabiber, çarliston biber, maydanoz ve sirkeli dereotlu sos ile harmanlayıp servis yapın.

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