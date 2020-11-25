MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Bebek Haberleri Yenidoğan Haberleri Hem eğlenceli hem de zor... İkizlerle yaşayabileceğiniz 5 stresli durum
GeriYenidoğan Hem eğlenceli hem de zor... İkizlerle yaşayabileceğiniz 5 stresli durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yenidoğan
Fotoğraf: iStock / pxHere
Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Hem eğlenceli hem de zor... İkizlerle yaşayabileceğiniz 5 stresli durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hem eğlenceli hem de zor... İkizlerle yaşayabileceğiniz 5 stresli durum
Abone Olgoogle-news

İkizleriniz olduğunda, hayatınızın en heyecan verici yolculuğuna hazır olun. İkizlere sahip olmanın ebedi tatlılıklarının tadını çıkarmaktan daha fazlası da var tabii. İlk birkaç yıl düzene oturtmanın zor olduğu ikiz ebeveynliği sonrasında harika bir deneyime dönüşecektir. İşte ikizleriniz olduğunda yaşamanız muhtemel 5 stresli durum…

Farklı uyku takvimi

İkizlerden biri uyurken diğeri oyun oynamak istiyor olabilir. Daha sonra ikizlerin diğeri de tam oyundan yorulup uyumak istediğinde öteki uyanıyor. Siz tam rahat bir nefes alacakken mutlaka biri uyanık oluyor. İkisini aynı anda uykuda görebiliyorsanız kendinizi şanslı saymalısınız.

Seyahat zorlaşır

İkizlerden biri seyahat sırasında ağlamaya başlarsa genelde diğeri de ona eşlik eder. Bu durum toplu olarak kullanılan uçak gibi ulaşım araçlarında büyük sorunlar yaratabilirken, ikiz bebeklerle uzun yolculuk epey zor olabilir.

İkizlerle güzel bir akşam yemeği

Güzel bir akşam yemeği için gittiğiniz restoranda aynı boyut ve renklerde iki bebek sandalyesi bulamazsanız akşamınız kabusa dönüşebilir. İkiz bebekler her zaman birbirinin aynı şeyleri ister ve farklı olduğunda büyük sorunlar çıkarabilir.

Hem eğlenceli hem de zor... İkizlerle yaşayabileceğiniz 5 stresli durum

Aynı kıyafetleri giyme isteği

İkiz bebeklerde birbirinin aynısı kıyafetleri giyme isteği küçük yaşlarda başlar. Çocuklar büyüdüğünde bu alışkanlıklarından vazgeçseler de küçüklükte büyük zorluklar oluşturabilir. Birine yeşil birine sarı giydirirseniz ikisi de birbirinin üzerindeki kıyafetleri isteyecektir. O sebeple ikizleriniz için alışveriş yaparken aynı kıyafetleri almanız gerekebilir.

Oyun vakti

İkizler oyun oynarken başka kimseye ihtiyaç duymaz ve çok eğlenceli vakit geçirebilir. Ancak ikisi de aynı oyuncağı oynamak istediğinde büyük bir felaketle karşılaşabilirsiniz. Birbirinden çeşitli oyuncaklar arasından aynı oyuncağı kesinlikle isteyeceklerdir. Tıpkı kıyafetler gibi oyuncaklardan birden fazla almanız iyi olacaktır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle