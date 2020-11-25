Hem eğlenceli hem de zor... İkizlerle yaşayabileceğiniz 5 stresli durum

Farklı uyku takvimi

İkizlerden biri uyurken diğeri oyun oynamak istiyor olabilir. Daha sonra ikizlerin diğeri de tam oyundan yorulup uyumak istediğinde öteki uyanıyor. Siz tam rahat bir nefes alacakken mutlaka biri uyanık oluyor. İkisini aynı anda uykuda görebiliyorsanız kendinizi şanslı saymalısınız.

Seyahat zorlaşır

İkizlerden biri seyahat sırasında ağlamaya başlarsa genelde diğeri de ona eşlik eder. Bu durum toplu olarak kullanılan uçak gibi ulaşım araçlarında büyük sorunlar yaratabilirken, ikiz bebeklerle uzun yolculuk epey zor olabilir.

İkizlerle güzel bir akşam yemeği

Güzel bir akşam yemeği için gittiğiniz restoranda aynı boyut ve renklerde iki bebek sandalyesi bulamazsanız akşamınız kabusa dönüşebilir. İkiz bebekler her zaman birbirinin aynı şeyleri ister ve farklı olduğunda büyük sorunlar çıkarabilir.

Aynı kıyafetleri giyme isteği

İkiz bebeklerde birbirinin aynısı kıyafetleri giyme isteği küçük yaşlarda başlar. Çocuklar büyüdüğünde bu alışkanlıklarından vazgeçseler de küçüklükte büyük zorluklar oluşturabilir. Birine yeşil birine sarı giydirirseniz ikisi de birbirinin üzerindeki kıyafetleri isteyecektir. O sebeple ikizleriniz için alışveriş yaparken aynı kıyafetleri almanız gerekebilir.

Oyun vakti

İkizler oyun oynarken başka kimseye ihtiyaç duymaz ve çok eğlenceli vakit geçirebilir. Ancak ikisi de aynı oyuncağı oynamak istediğinde büyük bir felaketle karşılaşabilirsiniz. Birbirinden çeşitli oyuncaklar arasından aynı oyuncağı kesinlikle isteyeceklerdir. Tıpkı kıyafetler gibi oyuncaklardan birden fazla almanız iyi olacaktır.