Hem anneye hem de bebeğe zarar veriyor… Folik asit eksikliğinin belirtileri neler?

Folik asit eksikliğinde hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerinin yapımı bozulur. Ayrıca hamilelikte folik asidin idrarla atılımı artar ve bu da hamilelikte ekstra eksikliğine neden olabilir.

Folik asit eksikliği ne tür sorunlara yol açıyor?

Eksikliğinin hem anne hem de bebeğe zarar verebileceğini söyleyen Jinekolog Rami Asker, ne tür sorunlara yol açabileceğini açıkladı.

-Omur iliğin dış ortama açık olması: Son yıllarda özellikle gebeliğin oluşmasından 3 ay öncesinden itibaren günde 0,4mg folik asit verilmesi fetusta nöral tüp defektini ve daha birçok fetal anomaliyi engelleyebileceği öne sürülmüştür.

-Düşük yapma

-Megaloblastik anemi: Bu anemi çeşidi, demir eksikliğinden sonra en çok sıklıkta görülür ve gebelikte bu anemi türünün en sık sebebi folik asit eksikliğidir.

-Suların erken gelmesi

-Erken doğum

-Plasentanın gebelik sırasında ayrılması

-Yeni doğan bebeğin ölümü

Gebelik öncesinde kullanımı önemli

Folik asitin bebeğin hücre gelişimini ve sinir sisteminin gelişimini önemli derecede etkilediğini söyleyen Kılıç, “Bebek gelişimi için çok önemli ve mutlaka tüketilmesi gereken bir vitamindir. Folik asit vücutta protein sentezi ve kemik iliğinin çalışmasına kadar birçok faydası vardır ve vücutta depolanmaz. Bundan dolayı, anne adaylarının folik asit ihtiyacını her gün karşılamaları gerekmektedir. Folik asit, kan hücrelerinin ve sinir sistemi dokularının gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Folik asidin bebeğin fetal büyümesini, gelişmesini, DNA ve RNA üretiminde de rolü vardır. Eğer gebelik döneminde folik asit alımı yeterli olursa bebekte merkezi sinir sistemi anamolileri görülme olasılığı oluşmaktadır.” dedi.

Günlük yediğimiz besinlerden de alınabilir

Folik asitin gebelikte çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Kılıç, “Anne adayları hamileliğe hazırlık döneminde folik asit tüketimine başlamalıdırlar. Gebelikten 3 ay önce folik asit tüketimine başlatılmalıdır. Folik asit vücutta depolanmaz ve günlük tüketilmelidir. Folik asit tüketimi bebekler için çok daha önemli olduğundan bu vitamine gebeliğe hazırlık döneminde başlanmalıdır. Folik asit günlük yediğimiz besinlerden rahatlıkla alabilirsiniz.” açıklamalarında bulundu.

Hangi besinlerde bulunur?

Anne adayları hangi besinlerde folik asit olduğunu da bilmelidir diyen Kılıç, “Yeşil sebzeler, yumurta, karaciğer, badem, fındık, fıstık, mercimek, maydanoz, kuru fasulye gibi besinlerden karşılayabilirsiniz. Folik asit açısından çok zengin besinler olmasına rağmen karaciğer, tavuk gibi besinler çok A vitamini içerirler. Bu da gebeliğe zarar verebilir. Bunun için bu besinler çok fazla tüketilmemeli.” açıklamasında bulundu.