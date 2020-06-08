HDL kolesterol nedir? HDL kolesterol değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Kolesterol bütün memeli canlıların hem kan dolaşımında hem de hücre yapılarında bulunan, yaşamsal çeşitli faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için gereken önemli bir yağımsı maddedir. Karaciğer, göz, kalp, bağışıklık sistemi hücreleri, sinir dokusu ve beyin başta olmak üzere vücuttaki pek çok organda mevcuttur. D vitaminin ve hormonların sindirilmesinde oldukça önemli rolü bulunur. HDL kolesterol yüksek yoğunluklu lipoproteinin kısaltılmış halidir. Kolesterolün damarlardan ve dokulardan karaciğere taşınmasını sağlar.

HDL kolesterol nedir?

HDL kolesterolü damarlardan ve dokulardan karaciğere kolesterolü taşıyarak kanda kolesterolün yüksek seviyelerde bulunmasını engeller. Kolesterolün yüksek miktarda bulunması kan damarları için olumsuz sonuçlar doğurur. HDL kolesterol kandan kolesterolü uzaklaştırması sebebi ile halk tarafından “iyi kolesterol” olarak bilinmektedir.

HDL kolesterol değeri kaç olmalıdır?

Sağlıklı yetişkin bir bireylerde kalp ve damar hastalılarının oluşum riskini azaltmak için HDL kolesterolünün kandaki seviyesi kadınlarda 40 mg/dL ve erkeklerde 50 mg/dL’nin üzerinde olmalıdır. HDL düzeyinin kanda tek başına yüksek olması yeterli değildir. Aynı zamanda LDL kolesterolünün 130 mg/dL ve total kolesterol seviyesinin de 200 mg/dL altında bulunması gerekir.

HDL kolesterol düşüklüğü nedenleri;

HDL kolesterolün kandaki seviyesinin düşük olmasıyla birlikte, kanda LDL kolesterol seviyesi yükselir. LDL kolesterol kanda kolesterolün depolanmasını sağlayan kolesterol çeşididir. LDL kolesterolün kanda yükselmesi birçok ciddi kalp damar hastalığının oluşmasını sağlar. HDL kolesterolün düşük çıkmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar:

- Ailesel olarak hiperlipidemi yani kan yağlarının yüksek olması durumu,

- Şeker hastalığı,

- Yüksek tansiyon,

- Pankreas iltihabı,

- Tiroit bezinde yetersiz çalışma,

- Çeşitli karaciğer ve böbrek hastalıkları,

- Sigara tüketimi,

- Yaşlılık,

- Yanlış beslenme alışkanlıkları,

- Fazla kilolar şeklinde sıralanabilir. Ayrıca Türkiye’de genel olarak HDL kolesterol seviyesi düşüktür.

HDL kolesterol yüksekliğinin nedenleri;

Kanda HDL kolesterol seviyesinin yükselmesi beraberinde LDL kolesterol seviyesinde düşüklük meydana getirir. Bu sebeple kalp damar sağlığı korunmuş olunur. HDL kolesterolün yüksek çıkması iyi bir durumdur. Birazdan sıralayacağımız HDL kolesterol yüksekliğinin nedenlerini, HDL kolesterolü düşük olan kişiler uyguladığında HDL kolesterol seviyeleri yükselecektir. İşte nedenler:

- Sigara tüketiminin olmaması

- Vücudun fazla kilosunun bulunmayıp ideal şeklinde olmasıdır.

- Hareketli yaşam tarzı

- Omega-3 yönünden zengin beslenme

HDL kolesterol düşüklüğü belirtileri;

HDL kolesterolün düşük olması ile birlikte LDL kolesterol yükselir bu nedenle ortaya kalp damar sistem ile ilgili belirtiler ortaya çıkar.

Göz kapaklarının alt kısmında kolesterolün birikmesinden dolayı oluşmuş olan yapılar görülebilir.

- Göğüs ağrısı

- Bulantı

- Aşırı yorgunluk

- Nefes darlığı

- Sırt, üst karın boşluğu, çene ve boyun bölgelerinde ağrı

- Ayaklarda ve ellerde uyuşukluk, soğukluk hissi

- Aktivite ya da egzersiz yapıldığında ayaklarda ağrı hissi

- Ayak tırnaklarında kalınlaşma

- Ciltte solgunluk

- Yaraların geç iyileşmesi

HDL kolesterol yüksekliğinin belirtileri;

HDL kolesterolünün yüksek olması istenilen bir durumdur. HDL kolesterolünün yüksek olması halinde vücudun bir ihtiyacı olan kolesterol damarlarda birikmeden karaciğere gönderilir. Kanda birikmesine izin vermeyen ise HDL kolesteroldür. HDL kolesterolü yüksek olan kişiler rahat bir şekilde hareket edebilir, kalp damar hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı olan rahatsızlıkları yaşamazlar. Sağlıklı ve rahat hareket edebilirler. Elbette bunun sürdürülebilir olması için hareketi yaşam tarzı benimsenmelidir. Doğru ve yeterli beslenme sağlanmalı ve sigara tüketilmemelidir.