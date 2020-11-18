Hazel İsminin Anlamı Nedir? Hazel Ne Demek?

Hazel Arapça kökenli bir isimdir. Ancak çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış ve Türkiye'de yaygın değerlendirilen güzel isimler arasında gelmektedir. Bu ismin Türkçe anlamına bakıldığı zaman, ‘İşaret bırakan sevilen insan’ anlamına geldiğini söylemek mümkündür.

Hazel İsminin Anlamı

Hazel Türkçedeki en güzel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Anlamı açısından ‘sevilen insan’ şeklinde ifade taşımaktadır. Daha doğrusu çevresindeki insanlar tarafından sıcak bulunan ve her daim sevilen kişi olarak da anlatılmaktadır.

Aynı zamanda Hazel kelimesi sözcük anlamı üzerinde de farklı bir ifade eşliğinde anlatılır. Bu doğrultuda isminin sözlük anlamı ise, ‘Kuruyup dökülen ağaç yaprağı’ olarak gündelik yaşamda kullanıldığını söylemek mümkündür. Her iki anlamı üzerinde duygusal ve güzel ifade edildiği görülmektedir.

Eğer kız çocuğumuz için bir isim düşünüyorsanız Hazel en güzel seçenekler arasında yer almaktadır. Hoş anlamı ile beraber aynı zamanda kulağa güzel gelen Hazel ismi kız çocukları için bir adım öne çıkmaktadır. Bu isim genelde tek başına kullanılsa bile eğer dilerseniz kendiniz tercih ettiğiniz bir ismi de Hazel’in yanına ekleyebilirsiniz. Son zamanlarda yeniden oldukça popüler hale gelmiş en güzel kız isimlerinden biridir.