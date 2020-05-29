Hazar isminin anlamı nedir? Hazar ne demek

Unisex bir isim olarak öne çıkan Hazar ismi, erkek ya da kız çocukları için ortak şekilde değerlendirilebilir. Bu ismin Türkçe karşılığına bakılacak olursa, ‘Barış ve güven’ anlamı ile ifade edilmektedir. Ancak aynı zamanda gündelik yaşamda kullanılan farklı bir anlamı da bulunduğunu dile getirmek mümkün.

Hazar İsminin Anlamı

Ebeveynlerin son dönemlerde ilgisini çeken ve internetten araştırma yaptıkları isimler arasında Hazar gelmektedir. Aynı zamanda iki değişik anlamı ile beraber kız ve erkek çocukları için kullanılabilecek güzel bir ad olarak öne çıkıyor,

- Barış ve güven,

- Sabit meskeni bulunan kişilerin ikamet ettikleri memleket,

Bu şekilde farklı anlamları ile beraber kız çocukları ya da erkek çocukları adına değerlendirmek mümkün. Arapça kökenli bir isim olarak öne çıkan Hazar, Türkçede yerleşik şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu açısından da beğeni toplayan bir isim olarak öne çıkıyor.

Barış ve güveni temsil etmesi üzerinden anne ve babaların ilgisini çeken bir isimdir. Hem isim olarak hem de sözlük anlamı üzerinden değerlendirmek mümkün. Arapçada olduğu gibi gündelik yaşam içerisinde de Türkçede çok sık kullanılmaktadır.