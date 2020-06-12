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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Hazan isminin anlamı nedir? Hazan ne demek

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Hazan isminin anlamı nedir? Hazan ne demek
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Kız çocukları için değerlendirebilecek güzel isimler arasında Hazan geliyor. Özellikle okunuşu ve anlamları ile beraber beğeni toplayan isimler arasında yer almaktadır. Peki, Hazan isminin anlamı nedir? Hazan ne demek? İşte bu güzel isim hakkında detaylar.

Duygusal ve etkileyici anlamı ile beraber Hazan ismini kız çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Farsça kökenli bir isim olarak öne çıkan Hazan, Türkçe anlamı açısından, ‘Sonbahar ve güz’ şeklinde ifade edilmektedir. Ancak aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.

 Hazan İsminin Anlamı

 Hazan en güzel, özel ve duygusal isimler arasında yer almaktadır. Kökeni Farsçadan gelen Hazan ismi Türkçede son dönemlerde oldukça fazla ilgi çekmiş durumda. Bu doğrultuda isim açısından anlamı, ‘güz ve sonbahar’ şeklinde ifade edilmektedir. Her ne kadar sözlük anlamı da olsa bile Türkçede bu şekilde kullanılmaz. Yani kelime olarak Türkçede değerlendirilmez ve isim anlamı ile beraber kız çocukları için güzel bir ad olarak öne çıkar.

 Hazan ismi tek başına kullanılması gereken bir addır. Ancak eğer doğru ve uygun bir başka isim bulursanız birbiriyle uyumlu güzel bir bütünlük yakalayabilirsiniz. Sonbaharı andıran ve güz dönemini yansıtan Hazan ismi, okunuşu ile beraber de oldukça hoş bir karşılık sunuyor. Eğer minik yavrunuz için hala bir isim arayışı içerisinde iseniz, hazırladığınız isim listesinde yer alması gereken en önemli adlardan içerisinde öne çıkıyor.

 

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