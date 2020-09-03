Haydar İsminin Anlamı Nedir? Haydar Ne Demek?

Haydar isminin en bilinen anlamları aslan, yiğit ve cesurdur. Ayrıca Hz. Ali'nin de lakabıdır. Haydar Arapça kökenli bir sözcüktür. Haydar'ın sözlük anlamı ise hızlı iş yapmak, dolgun ve sert olmaktır.

Haydar İsminin Anlamı

Arapça kökenli bir erkek ismi olan Haydar Kuran'da geçmez. Cesur ve yiğit kimse anlamına gelmektedir. Ayrıca gazanfer, esed ve şir gibi anlamları da bulunmaktadır. Haydar ismini taşıyan kişiler liderlik vasfına sahiptir ve özgürlüğüne düşkündür. Güçlü bir karaktere sahip oldukları için zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilirler. Yüksek iş ahlakına ve sınırsız bir enerjiye sahiptirler. Mükemmeliyetçi oldukları için sistemli ve düzenlidirler. Özgür bir yapıya sahip oldukları için de baskı altında olmaktan hoşlanmazlar.

Arapça kökenli bir sözcük olan Haydar, hadr /hudur/ hadare mastarından türeyerek hayder /haydere kelimesine dönüşmüştür. Arapçada sürünün lideri olan erkek aslanlara verilen bir isimdir. Aslanın ensesinin kalın ve pençelerinin güçlü oluşundan dolayı bu isim verilmiştir.

Hz. Ali, divan edebiyatında cesaret, güç, kuvvet ve kahramanlığı sembolize eden kişi olarak Haydar lakabıyla anılmaktadır. Ayrıca kelime olarak "inmek" anlamın da gelmektedir.