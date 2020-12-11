Hayatımızda kaçıncı çocuk olduğumuzun neden bu kadar önemi var?

Eş kimliği öncelikle; değerli hissetmek, ben-biz dengesini kurmak, birincil değerlerin önemsenmesini, eş kimliği değerlerinin önemsenmesini ve hissettirilmesini, eş kimliği yetkinliklerinin yerine getirilmesini, cinsel kimliğinin doyurulmasını ve tabii ki sevgi ister.

Eş kimliğinde ‘biz’ demek paylaşmaktır. Oysa bu bir patolojidir. Paylaşma adının altında katlanmaktır. İstenmeyen bir şey yapıldığında kişi buna katlanmak zorunda kalır, bu da paylaşım değildir. Biz olmak paylaşmak demek değildir. Ortak yapmaktan keyif aldığınız şeyler varsa yapılmalıdır.

Doğum sıralamasının ilişkilere etkileri

Farklı doğum sıralaması çiftlerin yaşadığı sorunlarla bire bir bağlantılıdır. Şimdi hangi çocuk hangi çocukla evlenirse ne olur diye bakalım.

İlk çocukla ilk çocuk ilişki yaşarsa: Karşımıza ilk olarak otorite kavgası çıkar. Burada görev tanımı yapıyor olmak, güç mücadelesine dönüştürmemek, eleştirisel olmamak ilişkiyi daha yaşamalarını sağlar.

İlk çocukla son çocuk ilişki yaşarsa: Çok tamamlayıcıdır fakat çok yorucudur. Sorumluluk ilk çocuğun üstünde ve bundan dolayı son çocuk şımarmaya devam ediyor. Son çocuk ilk çocuğunun da ilgiye ihtiyacı olduğunu fark edip eşine ilgi gösterdiğinde ve sorumluğunu aldığında işler daha çok yoluna girer.

Son çocuk ile son çocuk ilişki yaşarsa: Genelde karşımıza ciddi maddi sorunlar çıkar. Hesapsız harcama yaptıkları için çok zorluk yaşarlar. İlgiyi üzerinde tutma, manipüle etme ve işlerine geleni yapma konusunda başlarına buyruk hareket ederler. Kendilerine ve karşısındakine dürüst olmaları gerekir. İki taraf da yaratıcı ve yenilikçidir. Sallantılı ve fırtınalı bir ilişki yaşarlar. Eğer düzen ve denge kurabilirlerse çok eğlenirler.

İlk çocuk ortanca çocuk ilişki yaşarsa: Birinci çocuklar kontrolcü ve konfor aralığındadır. Ortanca idare edici konumdadır. Ortanca değerli hissetmek ister. Ketumdur ve kendilerini açmazlar. Maalesef ilk çocuk onu değerli hissettirmekle uğraşmaz ve eleştirir. Ortanca bundan hoşlanmaz fakat dile de getirmez. Ortanca çocuk idare etmek adına mutluluğunu göz ardı eder.

Ortanca çocuk ortanca çocuk ilişki yaşarsa: En büyük sıkıntı ikisi de değerli hissetmek ister fakat birbirlerine hissettirmeyi unuturlar. Kapalı sistemde yaşamayı seçerler ve kendi içlerinde idareci davranırlar. İdare etmekten vazgeçene kadar ilişki kapalı sistem devam eder. Çiftler birbirlerine değerli hissettirirlerse ilişki değer üzerinden devam eder.

Son çocuk ortanca çocuk ile ilişki yaşarsa: Normal koşullarda iyi yürüyen bir ilişkidir. Yeter ki son çocuk ortanca çocuğu sömürmesin. İyi yönetilmediğinde sorun çıkar. İlişki içindeki en kritik nokta duruma göre esneyebiliyorsa sorunlar daha kolay çözümlenir. Esneme olmazsa ilişkide çatışma olur.

Kısacası kişilik özelliklerimizde kaçıncı çocuk olduğumuz çok büyük bir etken olduğu için ilişkilerimizi de bir o kadar etkiliyor. İlişkiyi yaşayışımızın, kendimizi ifade edişimizin ve beklentilerimizin üzerinde etkisi olduğu için ilişkiyi nasıl yaşadığımızı da açıklıyor.