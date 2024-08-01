“Hayal Gemisi” çocuklar için yola çıkıyor

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Deprem bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşu İhtiyaç Haritası ile iş birliği yapan Duru, çocukların yaratıcılığını ve hayal kurma yeteneklerini desteklemeyi amaçlayan “Hayal Gemisi” projesini hayata geçirdiğini açıkladı.

Projenin imza töreninde konuşan Evyap Kişisel Temizlik Pazarlama Direktörü Mehmet Arıoğlu, öncelikli olarak deprem bölgesindeki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Hayal Gemisi’nin ilk kamarasının Hatay’da kurulacağını kaydeden Arıoğlu, şunları söyledi:

“Duru olarak ilk günden itibaren depremden etkilenen illerin yanında olmaya çalıştık. Yüzbinlerce kişisel bakım ve temizlik paketi dağıttık. Temiz su ihtiyacını ve yazın daha da önemli hale gelen duş, tuvalet ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttük. Şimdi de “Hayal Gemisi” projesi ile çocukları yeni bir yolculuğa çıkarıyoruz. Zira, bütün araştırmalar gösteriyor ki, çocukların hayal dünyaları ne kadar büyük olursa, sosyal becerileri ve yenilikçi düşünceleri de o kadar zenginleşiyor. Uzun zamandır deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla bölgenin eksiklerini iyi analiz eden İhtiyaç Haritası ile geliştirdiğimiz proje kapsamında öncelikli olarak deprem bölgesinde kurulan konteyner kentlerdeki çocukların ve ailelerinin hayatlarına dokunmayı hedefledik. Hayal Gemisi projesinin ilk kamarası ile bölgedeki çocukların sosyal hayatlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesini amaçladık.”

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İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan ise, projenin çıkış noktasını şöyle anlattı: “Hayal gücünün çocukluk yıllarından itibaren desteklenmesinin önemine dair pek çok araştırma var. Örneğin, çocuk gelişiminde oyunun etkisiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan akademisyenler S. W. Russ ve J. Dillon'ın 2011 yılında yürüttüğü oyun terapisi araştırması, yaratıcı oyunlar oynayan çocukların kaygı belirtilerinde yüzde 40'lık bir azalma gösterdiğini ortaya koymuş. Çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik gelişiminde yaratıcılığın ve yaratıcı oyunun oldukça pozitif katkısı var. Bu çerçevede biz de Duru markasıyla birlikte geliştirdiğimiz Hayal Gemisi projesi sayesinde çocukların hayal gücünü beslemeyi önceliklendirdik. Proje kapsamında çocuklar yaratıcı drama, ekolojik farkındalık ve resim atölyesi gibi farklı pek çok atölyede hem eğlenecek hem de yeni yetenekler kazanacaklar.”