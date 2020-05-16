Havva İsminin Anlamı Nedir? Havva Ne Demek?

Havva Arapça kökenli bir ad olarak Türkçede, çok eski dönemlerden günümüze ulaşmış, yoğun şekilde değerlendirilen isimler arasındadır. Anlamı açısından ele alındığında, ‘Esmer kadın’ şeklinde ifade bulunmaktadır.

Havva İsminin Anlamı

Esmer kadın olarak Türkçede yer alması ile beraber aynı zamanda önemli hikayesi ile dini açıdan da özel bir yere sahiptir. Bu doğrultuda Hz. Havva (a.s.), Hz. Adem (a.s.)'in karısı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda dünyadaki ilk kadın olarak da biliniyor. Uzun yıllar dünyada ilk kadın ve ilk erkek olarak yaşamış elma Hikayesi ile önemli bir yere sahip olan insanlardır.

Havva ismi sözlük anlamı olarak ele alındığı zaman, ‘Dini inanışlara göre dünya üzerindeki ilk kadın’ biçiminde karşılık bulduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda kutsal kitaplarda yer alan ilk kadın olarak da anlatılmaktadır. TDK üzerinden anlamına bakıldığında ise karşılık olarak esmer kadın şeklinde ifade ediliyor. Merak edenler için ayrıca Havva isminin Kur’an-ı Kerim'de yer aldığını söylemek mümkün. Bu güzel ismi özel dini tarihi ve etkileyici anlamı ile beraber kız çocukları için kullanabilirsiniz. Minik yavrunuz için en güzel alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.