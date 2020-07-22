Havuz veya denizde gözlerimizi korumak için 5 öneri

Göz yüzeyimiz, gözyaşı ile kaplıdır. Bu tabakaya “gözyaşı film tabakası” denir. Havuz suyunu dezenfekte etmek için kullanılan klor veya diğer kimyasallar, gözyaşı film tabakamızı bozar ve gözlerimizin kızarmasına, yanmasına ve batmasına yol açar. Sık yüzenlerde göz kuruluğu oluşabilir.



Su yoluyla göz enfeksiyonları bulaşabilir



Suda pek çok mikrop bulunur. Göz enfeksiyonları açısından ise, bu mikroplardan 2 tanesi önemlidir: İlki “akantamoeba” denen amip. Akantamoeba özellikle kontakt lensleriyle yüzenlerde görmeyi tehdit eden çok ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor. O nedenle kontakt lensle yüzmeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz.



Suda bulunan bir diğer mikrop ise “adenovirüs”. Havuz kaynaklı göz enfeksiyonu salgınlarından sorumlu olan mikrop bu… Adenovirüs insan dışkısında ve adenovirüs göz enfeksiyonu olanların göz salgılarında bulunuyor. Yani havuz suyundan adenovirüs geçebilmesi için suyun uygun şekilde temizlenmemiş olması gerekiyor. Adenovirüsler gözlerde kızarma, çapaklanma ve kulak önünde lenf bezesinin şişmesine bağlı şişlik yapıyor. Adenovirüsler %30-80 arası değişen oranlarda gözün şeffaf tabakasında lekelenmeye bağlı geçici görme bulanıklığına da yol açabiliyor.

Gözlerimizi havuz ve denizde en iyi şekilde korumak için 5 öneri

Yüzücü gözlüğü takın: Yüzücü gözlükleri, klorun ve sudaki mikropların gözünüzle temasını önler.

Çıkınca yüzünüzü yıkayın: Havuz veya denizden çıkınca gözleriniz kapalıyken yüzünüzü yıkayın. Bu sayede kirpiklerinizdeki ve göz kapaklarınızdaki kloru uzaklaştırmış olursunuz.

Kontakt lenslerinizle yüzmeyin: Suyun içindeki mikroplar kontakt lenslerin yapısındaki gözeneklere yerleşerek, gün boyu göz yüzeyinizde kalırlar. Bu sayede ciddi göz enfeksiyonları oluşabilir.

Girdiğiniz havuzun uygun şekilde dezenfekte edilip edilmediğini sorgulayın.

Havuza girmeden önce duş almanın zorunlu olduğu havuzları tercih edin: Bir dakikalık duş, vücudumuzdaki kir-ter, makyaj ve deodorant benzeri kimyasalların havuz suyuna karışmasını önler.

Yüzme sonrası gözleriniz kızarıyor ve yanıyorsa…



Yüzme sonrası gözlerinizde kızarma ve yanma oluştuysa suni gözyaşı damlatın. Suni gözyaşı, kendi gözyaşı film tabakanızı dengeleyerek gözlerinizi rahatlatır.

Ancak gözlerinizde çapaklanma ve şişlik de oluştuysa, mikrop kapmış olma ihtimalinize karşı mutlaka göz doktorunuza başvurun.