Havucun faydaları nelerdir? Havuç suyu nelere iyi geliyor?

Vücudumuz için pek çok yönden faydası olan havucun faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Ferin Batman, şu şekilde sıraladı:

- Havuç ve havuç suyu az kalori içermesine rağmen besleyicidir. Zayıflamada ve kilo korumada etkilidir. Ara öğünlerde 1-2 küçük havuç yenilmesi tokluk hissi sağlar.

- Karaciğer fonksiyonlarının korunmasında, sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir.

- Cildi canlandırır, güzelleştirir.

- Yaşlanmaya bağlı oluşan ağrı ve sızıları havuç suyu içerek azaltabilirsiniz.

- Doğal A vitamini kaynağı olduğu için göz sağlığını, görme gücünü artırır. Kemik bozuklukları ve osteoporoza karşı etkilidir.

- Potasyum ve posa içeriği ile kolesterole, hipertansiyona karşı savaşır.

- Safra kesesi ve karaciğer enzimlerini düzenlenmesi üzerinde çok etkilidir. Yağlanmayı azaltır.

- İçerdiği E vitamini ile kanser oluşumunu engeller.

- Havuç suyu güçlü bir antioksidant olan beta- karotenden zengin olduğu için hücre dejenerasyonunu önler. Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

- Biraz limon ve zeytinyağı ekleyerek hazırlanan havuç salatası zihni açar, öğrenmeyi hızlandırır.





Yabani havuç da oldukça faydalı

Alışkın olduğunuz havucun dışında yabani havucun da faydalarının oldukça fazla olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, şu bilgileri verdi: "Yabani havucun içeriğinde yüksek lif, vitamin ve mineral vardır. Özellikle yüksek C vitamini, K vitamini ve folat kaynağıdır. Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyumu da yüksek miktarlarda içerir. Antioksidan bir besindir. Vücudu serbest radikallerden koruyarak birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Lif içeriği yüksektir. Bu sayede sindirim sistemine yardımcı olur ve sindirim sağlığını olumlu etkiler. Düşük kalorisi, yağ içeriği ve yüksek lifi sayesinde kilo vermek isteyenler için harika bir besindir. Yüksek C vitamini içerir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir." Zünbülcan, yabani havucun nasıl tüketilebileceğiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: "Püre haline getirerek, kavurarak, sebzelerle ya da tek başına soteleyerek, haşlayarak, fırınlayarak, ızgara yaparak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda çorbasını yapabilir, salatalarınıza çiğ olarak ilave edebilirsiniz."