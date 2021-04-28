Havuç Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Havuç Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Havuç yağı, en değerli ve faydalı yağlar arasında yer alır. Uzun yıllardır bitkisel tedavi yöntemlerinde de pek çok açıdan kullanılan bir yağdır.

Havuç Yağı Nedir?

Havuç yağı, sebze reyonlarından eksik olmayan havuçtan elde edilen bir yağdır. Havucun belirli şekilde sıkılmasıyla besleyici ve faydalı havuç yağı ortaya çıkar. Havuç sebzesinin bütün vitamin ve mineralleri sıkma yöntemiyle havuç yağına aktarılır. Bu şekilde kullanılan havuç yağının vücuda ve cilde pek çok olumlu etkisi olur.

Havuç Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Havuç yağı, yağımı son derece basit olan ve evlerde bile yapılabilen bir yağdır. Havuç yağı yapmak için gerekli malzemeler; havuç, sirke, zeytinyağı ve su olarak sıralanabilir. Evde havuç yağı yapmak için:

Havuçları sirkeli suda bekleterek mikrobunun ölmesini sağlayın.

Havuçları yıkayın ve rendeleyerek bir kavanoza alın.

Kavanoza doğal zeytinyağı ekleyin ve benmari yöntemiyle ısıtın.

Isıtma sırasında kavanozunun kapağının açık olması gerekir. Bu şekilde 2 saat kadar kavanozu ısıtın.

Yeterli süre ısıttıktan sonra kavanozun içinden havuçları çıkarın.

Havuç yağınız hazır.

Havuç Yağı Ne İşe Yarar?

Havuç yağı özellikle cilt ve saçta oluşturduğu canlandırıcı ve yenileyici etkiler sebebiyle kullanılır. Güneşlenme sırasında bronzlaştırıcı etkisi sebebiyle havuç yağı kullanımı da son derece yaygındır. Ayrıca havuç yağı içilerek tüketildiğinde çeşitli bağırsak sorunlarından ve mide spazmlarından kurtulmayı sağlar.

​​​​​​​Havuç Yağı Neye İyi Gelir?

Havuç yağı, hastalıklardan korunmak ve vücut direncini güçlendirmek için kullanılır. Bu şekilde içilerek tüketildiğinde pek çok hastalığın ortaya çıkmasını engeller ve iç organların sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca vücuda masaj olarak uygulandığında pek çok ağrıyı ortadan kaldırır ve cildin yenilenmesini sağlar.

​​​​​​​Havuç Yağı Faydaları?

Havuç yağının vücuda, cilde ve saçlara sonsuz faydaları bulunur. Havuç yağının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Havuç yağı özellikle spor sonrası vücuda masaj olarak uygulandığında kas ağrılarını dindirir.

Havuç yağı idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Regl dönemindeki sancıları hafifletir ve regl döneminin düzene girmesini sağlar.

Mide spazmı gibi bağırsak sorunlarına karşı etkilidir.

Karaciğer sağlığını korur.

Enfeksiyon gidericidir.

Bağırsak sağlığı için son derece önemlidir. Bağırsak sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar.

Solunum yolu enfeksiyonlarını giderir.

Saçlarda bakım yağı olarak kullanılabilir. Ayrıca kaş ve kirpik bakımında da etkilidir.

Cilt ve saçı canlandırır.

Cildi korur ve ciltte leke oluşumunu engeller.

Bronzlaştırıcı etkisi vardır ve bu nedenle pek çok güneş losyonunun içeriğinde havuç yağı bulunur.

Romatizma ağrısı olan bölgelere masaj olarak uygulandığında ağrıları dindirir.

İçeriğindeki vitaminler beyin sağlığının korunmasında etkilidir. Bu şekilde odaklanma ve dikkat dağınıklığı çekenler tarafından kullanıldığında çalışma performansından yükseliş meydana getirir.

Beyin sinirlerini etkilediği için stres ve kaygı gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar.

İçeriğindeki A vitamini ağız ve diş sağlığının korunmasında etkilidir.

Vücut direncini güçlendirir.

Yağ olarak uygulandığında vücuda doğal nem kazandırır.

​​​​​​​Havuç Yağı Nasıl Kullanılır? Havuç Yağı Kullanımı

Havuç yağı doğrudan vücuda sürülerek uygulanabilen bir yağdır. Bunun dışında bir bardak su içerisine bir kaşık havuç yağı eklendiğinde içilerek tüketilmesi de mümkündür.