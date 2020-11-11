Havalar soğuyor! Cilt sağlığını korumak için bunlara dikkat

Soğukla beraber cildimizin de değişiklikler gösterdiğini ifaden Sertaç Sever, "Cilt dolaşımının etkilenmesi ve ortam neminin soba, kalorifer gibi nedenlerle azalması sonucu cilt kuruluğuna yatkın olan kişilerde kuruluk artar. Gerilme hissi, yanma hatta kurumuş toprak gibi çatlaklar da meydana gelebilir. Genelde cildi hassas ve kuruluğa yatkın olan kişilerde bu durum 'Kışın geldiğini derimden anlıyorum' gibi yorumlanır. Covid-19 sürecinde maalesef sık dezenfektan kullanımı ve sık el yıkama gibi alışkanlıklarla kuruluk artmakta hatta egzama ortaya çıkabilmektedir" dedi.

Kuruluğa karşı ne yapılabilir?

Dermatolojik onay almış cilt dostu temizleyiciler ve dezenfektanları kullanmanın önemli olduğunu ifade eden Sever, sözlerine şöyle devam etti: "Çok sıcak veya soğuk suyla elleri yıkamak kuruluğu arttırıyor. İdeal ısı ılık olmalı. Cildi nemlendirmek de önem taşıyor. Dermatolojik onay almış nemlendiricileri kuruluğun çok arttığı durumlarda sık sık kullanmak hatta cilt hafif ıslakken sürmek çok faydalı olur."

Kış ve soğukla artan cilt hastalıklarına da değinen Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, şu bilgileri verdi:

● Sedef hastalığı: Güneşin sedef üzerine iyileştirici etkisi olduğu için güneşin azalması nispeten tatil ortamının ortadan kalkıp okul ve iş yaşantısının yoğunlaşmasıyla stresin yoğunlaşması, grip ve diğer enfeksiyon hastalıklarının artması sedef hastalığını alevlendirir. Cildi sık sık nemlendirmek ve dermatolojik cildi kurutmayan özel şampuan ve duş jelleri kullanmanın sedef hastalığında kuruyan kabukların kaşıntısını azaltmakta faydası olur.



● Atopik dermatit (Atopik egzama): Atopik ciltli alerjik bebekler ve çocuklar kış aylarıyla beraber egzamalarında artış yaşayabilirler. Bunun nedenlerinden biri ortam havasındaki nemin azalmasıdır. Oda havasını nemlendiren çözümlerle nemi arttırmak ve atopik ciltlere özel temizleyici ve nemlendiriciler kullanmak bu mevsimdeki şikayetlerin artma ihtimalini azaltır. Yıkanma sıklığı azaltılmalıdır. Haftada 2 defa yerine şampuanla ve temizleyicilerle 1 defa yıkanmak gerekirse ılık suyla duş almak cildi daha az kurutan çözümlerdir.



● El egzamaları: Bu hastalıkta ellerde cilt zaten aşırı hassas ve egzamaya meyillidir. Kışla beraber şikayetler alevlenir. Dermatolojik onaylı temizleyiciler kullanmak ve her fırsatta cilt ıslak iken nemlendirmek önem taşır. Eldiven kullanımı egzama tedavisinin vazgeçilmezlerindendir. Kimyasala sürekli maruz kalan bir cildin düzelmesi mümkün değildir. Özellikle içi pamuk kaplamalı eldivenler kullanılabilir. Temin edilemiyorsa pamuklu egzama eldivenleri normal eldivenlerin içerisine giyilebilir.

Kışın cilt bakımı için ipuçları

Cildimizin de mevsimlere göre değiştiğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca, soğuk havaların dönmesiyle, kış aylarında kullanılan zengin nemlendiricilere de geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. Mevsim geçişlerinde ciltte meydana gelen değişimlere karşı neler yapılması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaşan Karaca, "Ekstra nemlendirme için nemlendirici bir yüz maskesi de deneyebilirsiniz. Güzel sonbahar günlerinde düşündüğümüzden daha uzun süre dışarıda kalma ihtimali için yine güneşten korunmayı unutmayın. Dışarıda soğuk hava normaldir ama iç mekanda ısıtılmış hava zararlı olabilir. Hem içerde hem de dışarıda kuruyan hava, cildimizin de kuruduğu anlamına gelir. Üstelik yılın bu zamanında cildin metabolizması doğal olarak yavaşlar. Bu, daha yavaş hücre yenilenmesine dönüşür ve genellikle daha mat cilde yol açar. Kuruyan cilde zengin, yumuşatıcı bazlı bir nemlendirici ile müdahale ederken, aynı zamanda hücre yenilenmesine hızlı bir başlangıç ​​sağlamak için nazik bir peeling deneyebilirsiniz" dedi.