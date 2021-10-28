Hava yastığı nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Hava yastığı çalışma prensibi ve kimyasal tepkimesi

Hava yastığı araçlardaki temel güvenlik önlemlerinden bir tanesidir. İlk kez 1962 yılında üretilen hava yastığı 90'lı yılların ardından araçlarda yoğun olarak kullanıldı.

Hava Yastığı Nedir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanılan hava yastığı araçlardaki koruma sistemleri için büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle 90'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan hava yastıkları argon gazı ile şişmektedir. Günümüzde teknolojinin hızlı gelişmesi sonucunda kullanımı da yaygınlaşan hava yastığı sayesinde trafik kazalarındaki ölüm oranları da azalmıştır. Önemli bir koruma sistemi olan hava yastığı her araçta toplam 6 tane bulunur. Otomatik bir sisteme sahip olan hava yastığı aracın takla atması ve ya devrilmesi sonucunda araçta bulunan kişilerin zarar görmemesini sağlamaktadır.

Hava Yastığı Ne İşe Yarar?

Araçlarda bulunan hava yastıkları güvenlik için oldukça büyük bir öneme sahip olması ile bilinir. Hava yastığı, olası bir trafik kazası durumunda can kaybını en aza indirmek için kullanılmaktadır. Araçlarda bulunan hava yastıkları trafik kazası sırasında meydana gelecek bir yaralanmayı önlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca olası bir çarpışma sırasında hava yastığı aktif hale gelecektir. Bu sayede araçlardaki her türlü yaralanmanın da önüne geçilmiş olur.

Hava Yastığı Nasıl Çalışır?

Hava yastığı çalışırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Araçların çarpışma anında ve trafik kazası sırasında hava yastığı açılır ve can kaybının önüne geçilebilir. Hava yastığı olası bir çarpışma anından 30 milisaniye sonra açılabilir. Hava yastığı 30 milisaniye gibi kısa bir süre içerisinde gazla dolarak bir balon gibi açılmaya başlar. Yastık görevi gören hava yastığı görevi bittikten sonra da hızla söner. Araçlarda bulunan hava yastığı öncelikle çarpışmada açılır. Hava yastıkları genel olarak naylon iplik ile üretilir. Bu nedenle hava yastığının kullanımı da oldukça kolaydır.

Hava Yastığı Çalışma Prensibi ve Kimyasal Tepkimesi

Araçlarda yer alan hava yastıkları genel olarak sıkıştırılmış basınç altındaki hava ile ve ya herhangi bir gazın salınması ile şişirilmez. Otomobillerde yer alan hava yastıkları kimyasal reaksiyon sonucunda şişer. Hava yastıklarının şişmesi için sodyum azotür yani (Nan3) tepkimesi gerekir. Normal zamanda oldukça durağan bir yapıda bulunan bu gaz da molekülün ısıtılmasından sonra anında ayrışmaktadır. Sonrasında ise nitrojen gazı ortaya çıkabilir. Gazın az bir miktarından da nitrojen çıkabilir. Bu ayrışmanın sonrasında da reaktif olarak sodyum çıkabilir.

Arabanın önünde yer alan sensör genel olarak belli bir seviyenin üzerine çıkmaktadır. Trafik kazasındaki çarpma sırasında ise NaN3'ün de yer aldığı tüpe elektrik sinyali gönderilmektedir. Küçük bir kıvılcım sonrasında ortaya çıkan ısı nedeni ile NaN3 de çözülecektir. Ayrıca açığa çıkan nitrojen sonucunda hava yastığı birden dolarak şişmeye başlar. Hava yastığının şişmesi ile bir saniye sonrasında hava yastığındaki delikler sayesinde hava yastığı sönmeye başlar. Hava yastığı üzerindeki delikler sayesinde kendi kendine sönebilir. Bunun yanı sıra kazazedeye de sürekli bir baskı yapılabilir.

Hava Yastığı Neden Önemlidir?

Hava yastığı olası bir kaza sırasında hayati öneme sahiptir. Özellikle 90'lı yıllarda yoğun olarak kullanılan hava yastığı trafik kazası olma durumunda açılarak can kaybının önlenmesini sağlamaktadır. Günümüzde araçların neredeyse büyük bir çoğunluğunda da hava yastığı bulunmaktadır. Hava yastığı ise pek çok ölümlü kazada can kurtarma görevi görmüştür.