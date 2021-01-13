Hava kirliliği solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep olabiliyor

Günümüzde büyük problemler arasında gösterilen hava kirliliği motorlu taşıtların artması, üretim tesislerinin konumlarının yanlış olması, bu üretim tesislerinin yeterli şekilde denetlenmemesi ve doğaya zararlı kozmetik ürünler kullanılması nedeniyle hızla arttı.

Hava kirliliği ekolojik dengeye zarar verebilir

Hava kirliliğinin insan sağlığına zararlarını anlatan Dr. Adnan Özdolap, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Hava kirliliği havada bulunan yabancı ve zararlı maddelerin normalde olması gerektiği düzeylerden çok daha üstüne çıkmasıdır. Bu yüksek düzeylerde bulunan yabancı maddeler havada uzun süre kalabilir. Bu nedenle de canlıların sağlığını olumsuz yönde etkiler. Hava kirliliği canlı sağlığına etkisi nedeniyle dolaylı olarak ekolojik dengeye de zarar verebilir. Hava kirliliği herkesin bildiği üzere kişilerin sağlığını birçok yönden olumsuz şekilde etkiler. Bu etkiler kirli havaya maruz kalma süresine, kirli havanın vücuda giriş şekline, kirli havadaki zararlı maddelerin havada bulunma yoğunluğuna ve kirli havaya maruz kalan kişinin herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunup bulunmadığına göre farklılık gösterebilir.”

Yaşlılar daha dikkatli olmalı

Özdolap sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikli olarak kişilerin solunum fonksiyonlarında bozulmalar oluşuyor. Astım ve KOAH gibi ciddi problemler oluşturabilen solunum yolu hastalıklarının görülme olasılığı artıyor. Hava kirliliğine maruz kalmadan da kronik solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarında şiddetlenme, kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarının daha ciddi seviyeye gelmesi, kanser görülme riskinin artması ve kişilerin sağlık durumlarının bozulması sonucunda erken ölüm durumunda artış görülebilir. Bu etkiler sadece hava kirliliğinin neden olduğu olumsuz etkilerdir ancak hava kirliliğinin içilen ve kullanılan su üzerinde, bitki örtüsü üzerinde, tarımsal alanlardaki sofralara yemek olarak dönen sebze ve meyveler üzerinde de birçok olumsuz etkisi bulunur. Sonuç olarak hava kirliliğinin doğrudan olan etkileri yanında dolaylı olarak da birçok zararlı etkisi bulunur. Bebekler, gelişme çağındaki çocuklar, gebe olan veya emziren kadınlar ve yaşlılar hava kirliliği durumunda risk gruplarından bazılarıdır."