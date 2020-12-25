Hastalıkları önlüyor... E vitamininin faydaları nelerdir?

En iyi E vitamini kaynakları

Buğday, ay çekirdeği, tohumlu besinler, zeytinyağı, soya fasulyesi yağı, arı sütü, balık, ceviz gibi kuruyemişler, marul, kereviz, maydanoz, ıspanak, lahana, mısır yağı, mısır ve yulaftır.

E vitamininin faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hücrelerin yenilenmesini ve daha uzun yaşamasını sağlar.

Antioksidan etkisi vardır.

Kalp-damar hastalıklarına karşı korur.

Kanser oluşum riskini azaltır.

Hamilelik döneminde, bebeğin zeka gelişimini etkiler.

Yaşlanmayı geciktirir.

Katarakt oluşumuna karşı koruyucudur.

Ay çekirdeği harika bir E vitamini deposu

Kışın uzun gecelerde ay çekirdeği çok fazla tüketilir. Diyetisyen Gizem Şeber, tüketilen bir avuç ay çekirdeğinin günlük E vitamini ihtiyacının çoğunu karşıladığına dikkat çekti ve kalp damar hastalıklarından kansere kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirtti.

Şeber, çekirdeğin yüksek E vitamini içeriği ile antioksidan etkisi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bu etkisi sebebiyle çekirdeğin kalp-damar hastalıklarından ve romatoid artrit gibi bazı otoimmün hastalıklardan koruyucu etkisi olduğu düşünülmektedir. Çekirdek sağlıklı kemikler ve enerji üretimi için gerekli olan magnezyum mineralinden zengindir. Selenyum içeriği ile kansere karşı koruma sağladığı düşünülüyor. 1 avuç dolusu ay çekirdeği, günlük E vitamini gereksiniminin yaklaşık yüzde 82’sini, selenyum gereksinmesinin yüzde 35'ni karşılar. 1 avuç dolusu 200 kaloridir. Çekirdeği günde 1 avuç dolusu ile sınırlandırmak aşırı kalori alımını engellemek için ideal bir yol. Ayrıca, çekirdek tüketeceğiniz günlerde salatalarınıza yağ eklememek de yağdan gelecek kaloriyi dengelemek açısından önemli.”

Doğum çatlaklarına mucize çözüm

Gebelik dışında; hızlı kilo alıp verme, kortizon kullanımı, metabolik rahatsızlık gibi nedenlerle de ortaya çıkabilen çatlak problemi, sadece bacaklarda değil, vücudun çeşitli yerlerinde de oluşabilir. Özellikle çocuk doğuran kadınlarda, en önemli değişiklikler göğüs ve karın bölgesinde görülür. Göğüslerde, süt yapımı nedeniyle öncelikle büyüme olur, emzirme döneminin sonunda meme bezleri gerileyerek göğüslerde sarkmaya yol açar. Özellikle birkaç kez doğum yapanlarda bu sorunlar geri döndürülemez bir hal alır ve daha da artabilir. Prof Dr. Sühan Ayhan ise E vitamininin doğum sonrası verilen kiloların yarattığı çatlaklardan kurtulmada E vitaminin önemli olduğunu söyledi.

E vitamini içerikli kremlerin kullanılmasını öneren Ayhan, “Çatlak oluşumunun önlenmesi konusunda ne yazık ki çok fazla bilimsel çalışma yoktur. Ender çalışmalardan birinde E vitamini içeren kremlerin günlük uygulanması durumunda çatlak oluşumunun daha az olduğu gösterilmiştir.” dedi.