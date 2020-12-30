Hastalıklara karşı etkili! Omega-3 deposu ceviz, zihin için de çok faydalı

Vücut sağlığı için çok faydası olan ceviz, doymamış yağ asitlerinden oluşan yapısı ve zengin lif içeriği ile vücuttaki her organa sağlık veriyor. Beyin dostu olarak da bilinen ceviz; kalp damar hastalıklarından uyku sorunlarına, kolesterolden diyabete kadar her derde deva…

Ceviz, zengin kalori içeriği ile kilo aldırıcı bir besin ve yeterli miktarda tüketildiğinde vücudun neredeyse tüm vitamin ihtiyacını karşılayabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özlem Tay, diğer yararlarını şöyle anlattı:

- Ceviz, yağlı tohumlar olarak bilinen fındık, badem, fıstık, susam gibi kuruyemişlere oranla en yararlı besindir. Doymamış yağ asitlerinden oluşan ceviz, besin maddeleri ile dolu olması nedeniyle enerji deposudur. 100 gr cevizde 15 gr protein ve 7 gr lif bulunmaktadır. Bu da cevizi lif içeriği yüksek bir besin haline getirmektedir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık sorununa da iyi gelir.

- Ceviz, içeriğindeki omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve damar yapısını iyileştirici bir besindir. Antioksidan içeriği de yüksek olduğu için kalp hastalıklarına neden olan zararlı maddeleri ortadan kaldırır, vücudu tehlikelerden korur, kalbin hastalıklara yakalanmasını önler ve damar yapısının esnekliğini korumasına yardımcı olur. Günde ortalama 4-5 ceviz yiyen kişi vücudun gereksinimi olan omega 3 yağının %85’ini almış olur. Omega 3 yağı, antioksidan içeriği ile kalp sağlığına faydalıdır.

- Ceviz, düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde; Lipoprotein özelliği ile iyi huylu kolesterol olan HDL’yi yükseltir, kötü huylu kolesterol olan LDL’yi düşürür. LDL’nin panzehri olarak bilinir. Günde 4-5 adet tüketimi önerilir. Kalp krizlerine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltabilir. Kan dolaşımını düzenler. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini dengeler, kalp krizi riskini azaltır.

- Diyabet hastaları için şeker düzeyinin uygun seviyelerde kalmasına ve bu hastaların, kalp sorunlarından korunmasına yardımcı olur. Doyurucu besinler içerdiği için yemek yeme riskini azaltır. İçeriğindeki E vitamini, damarlarda plak oluşumlarını ve kalp tıkanıklığının oluşmasını engeller. Bununla birlikte damarların çevresini temizler ve genişlemelerini sağlar, böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

- Ceviz linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etki yapar. Özellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenir, uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan 2 saat önce yenilen ceviz, içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Günde 4-5 adet ceviz tüketmek, triptofan’ın yüzde 17’sini karşılamaya yardımcı olur.

- Ceviz, içerdiği kalori miktarı ile kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Kalsiyum emilimi, kemik ve bağ doku sağlığı için gerekli olan manganezin %43’ü, günde 4-5 ceviz tüketimi ile vücuda alınabilir. Omega 3 yağı ve zengin bakırı da yapısında bulunduran ceviz, cilt için de yararlıdır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi, cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur.

Beyin için çok faydalı

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz da cevizin, beyne olan etkileriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Yavuz, "Omega yağ asitleri bakımından zengin bir gıda ürünü olan ceviz ile ilgili bu zamana kadar birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar göstermiştir ki, ceviz hafızayı, algıyı ve nöral etkileri iyileştiriyor ve beyin sağlığı için olumlu etkiler yaratıyor. Çünkü beyin omega yağ asitlerinin yanı sıra PUFA, omega-3, omega 6 gibi ve diğer fitokimyasallar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Ceviz ye, zihin açılsın sözü gerçektir. Beyin ve ceviz arasındaki ilişki gerçekten de mucizevidir. Çünkü yeşil kabuk kafa derisine, tahta kabuk kafatasımıza, cevizin zarı beyin zarımıza ve meyvesi beynimize benzemektedir. Üstelik meyveler arasında gümüş iyon içeren tek besin cevizdir. Bu durumun şöyle çok önemli bir açıklaması vardır. Gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organımız beyindir. Ceviz; fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin bir besin maddesidir. Dolayısıyla zihin yorgunluğunu giderici, kemik ve dişleri güçlendiren, kas rahatlatıcı etkisi yadsınamaz. Cevizin içindeki omega-3, daha iyi düşünebilme, zihinsel fonksiyonların işlevselliğinin artırılması, zeka geliştirme, romatoid artrit, egzama ve sedef hastalığı türü hastalıklarda oldukça faydalıdır" dedi.