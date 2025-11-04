Hasta olmamak için bol bol tüketin! İşte bağışıklığı güçlendiren süper besinler

Günde 6-8 bardak su içmek, mukozaların nemli kalması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması için oldukça önemli. Beslenmenin yanı sıra uyku düzeni ve hareket de bağışıklık sistemini etkiliyor. Sadece bir gün uykusuz kalmak bile bağışıklığımıza zarar veriyor.