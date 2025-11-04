×
Hasta olmamak için bol bol tüketin! İşte bağışıklığı güçlendiren süper besinler

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Hastalık#Bağışıklık Güçlendiren Gıdalar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 08:03

Soğuk havalarla birlikte bağışıklık sistemi zayıflıyor ve vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hâle geliyor.  Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, özellikle sonbahar ve kış aylarında beslenmenin önemine dikkat çekiyor.