Hareketsizlik çocuklarda bel ve sırt ağrılarına neden oluyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Soyarslan, ortopedik sorunlara karşı koruyucu önlemlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Hareketsizlik önemli sorunlara yol açtı

Pandemi süresince tüm çocukların evde daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldığını belirten Dr. Mehmet Soyarslan, “Herkesin televizyon ve bilgisayar ekranı başında harcadığı vakit arttı. Okulların açılarak eğitimin sanal sınıflarda yapılması, çocukların günlük ekran başında geçirdiği sürenin artmasına yol açtı. Bu durum da çocuklarda bel ve sırt ağrılarına daha fazla rastlamamıza sebep oldu. Ayrıca hareketsizlik nedeniyle kilo alımı, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını artırdı” dedi.

Çocuklarla ortak aktiviteler düzenlenmeli

‘Özellikle bel ve sırt ağrılarının önüne geçmek için çocukların izledikleri ekranların göz hizasında konumlandırılması, çocukların dik şekilde oturarak ekranı izlemeleri sağlanmalıdır’ diyen Soyarslan sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca hareketsizlik ve kilo alımına bağlı kas kaybı, kemik gelişim bozuklukları ve eklem ağrıları görülebileceğinden çocuklarla evde ortak aktiviteler düzenlenmeli. Sosyal medya var olan videoların desteği de alınarak her gün çocukla ortak seçilecek farklı bir dans türünü yapılabilir. Bu sayede yeterli hareket yapılmış ve eğlenceli vakit geçirilmiş olacaktır. Aynı şekilde plates gibi büyük kas gruplarını güçlendirmeye yönelik egzersizler ile yoga gibi esnekliğe daha fazla odaklı egzersizler uygulanabilir. Burada önemli olan sakatlıklardan kaçınmak amacıyla kompleks hareketler yerine daha basit hareketlere yönelmektir.”

Ortopedik ayakkabılar yanlış biliniyor

Ortopedik ayakkabı denilince herkesin aklına bir medikal firmada özel olarak üretilmiş ayakkabıların geldiğini ifade eden Soyarslan, şunları söyledi: “Aslında bu ifade tam olarak doğru değil. Ortopedik ayakkabı denilince ayak ve ayak bileğini yapısal ve mekanik olarak desteklemek için özel olarak geliştirilmiş ayakkabılardan bahsediyoruz. Piyasada satılan kaliteli spor ayakkabıların çoğu bu özelliklere sahip. Ayaklarında basit sorunlar olan insanlar, bu tip ayakkabıları tercih ettiklerinde rahatsızlıklarında hafifleme hissedebilirler. Medikal firmalar tarafından kişiye özel olarak yaptırılan ayakkabılar ise daha çok ortez olarak isimlendirilirler. Kişinin ayak ve ayak bileğindeki probleme özel olarak tasarlanırlar. Bu tip özel imalat ayakkabılar mutlaka doktor tavsiyesi ile kullanılmalı ve tecrübeli medikal firmalardan alınmalıdır.”

Çocuklarda obeziteye dikkat!

Çağımızın hastalığı olan obezitenin, endüstriyel beslenme ve hareketsizlik nedeniyle artık çocuklarda da görülmeye başladığına dikkat çeken Mehmet Soyarslan, “Sağlıklı beslenme ile birlikte fiziksel aktivite, çocuklarda sağlıklı büyümeyi ve gelişmeyi destekler. Daha sağlıklı bir vücut kompozisyonu, daha güçlü kemikler ve kaslar oluşturmaya yardımcı olur. Aynı zamanda çocuğun kardiyovasküler kondisyonunu da geliştirir. Yeterli fiziksel aktivite yapan çocuklarda denge, koordinasyon ve sportif becerilerini artırır” diye konuştu.

Düzenli spor alışkanlığı yok

Çocukluk çağı obezitesinin gelecek nesilleri tehdit eden en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade eden Dr. Soyarslan, “Bunun en önemli nedeni endüstriyel hazır gıdalarla beslenmek olsa da hareketsiz yaşamın etkisi küçümsenemez. Maalesef kültürümüzde düzenli spor yapmak yok. Bu yüzden çocuklarının hareketsiz yaşamından şikayet eden anne ve babalar önce kendilerinden işe başlamalılar. Hafta sonları ailece yapılacak doğa yürüyüşleri ile başlanabilir. Ailece bisiklet gezileri planlanabilir. Pandemi nedeniyle takım sporları önerilmese de futbol ve basketbol gibi takım sporları, çocuklarınızın fiziksel gelişimine yardımcı olmanın yanında ruhsal gelişimleri ve öz güvenlerine de katkı sağlıyor” dedi.