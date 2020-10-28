Harekete geçmenize yardımcı olacak 5 motivasyon önerisi

Yazar ve eğitmen Yasemin Sungur bireylerin hayatlarında sürekli ertelediği, başlayıp bitiremediği ya da vazgeçip bırakmak istediği konularda bizi harekete geçirecek motivasyon önerilerinde bulundu.

Sosyal yaşantılarımızda harekete geçip yapamadıklarımız, kısaca yapılması düşünülüp sözde kalanlar, eyleme dökülemeyenler zamanla tüm yaşantımızı olumsuz yönde etkiliyor. Arkadaşlara verilen sözler, ziyaret edilecek bir mekan, hazırlanacak bir yemek organizasyonu gibi aklımıza gelen ama harekete geçip yapamadığımız bir sürü eylemin olduğu hayatlarımızda eylemsizlik nedeniyle sonuç alamadığımız süreçlerde yoruluyoruz. Kendi kısır döngümüzde sıkışıp kalıyoruz ve mutsuz oluyoruz. Bu kısır döngüden kurtulmak için bizi harekete geçirecek sebepleri bulmak da kolay olmuyor.

Bir bireyin eylemi, harekete geçme nedeniyle başlar. Harekete geçmek için nedenimiz, üstlendiğimiz eylemleri belirleyen bir inanç vasıtasıyla olur. Peki harekete geçmemizi sağlayacak 5 motivasyon nedeni nelerdir?

- Kabul edin ya da vazgeçin



Kafanıza takılan ve yaşamınızda yapmanız gerekenlerin bir listesini çıkartın. Yazdıklarınızı kendi aralarında kategorize edin ve kategorilerin içinde kalanları da numaralandırın. Şimdi kategorilerin arasında öncelikli olanı seçin ve içindeki listeyi gözden geçirin. Bu aşamada kabul edip yapmaya devam ettiklerinizle başlayın. Eğer acil olmayan ve sizi ilk adımlarınızda zorlayacak işler varsa vazgeçin. Bunlardan tamamen vazgeçmiş olmayacaksınız ancak ilerleyen zamanlarda harekete geçme ile ilgili uzmanlaşmaya başladığınızda üstesinden daha rahat geleceğiniz bir zamana bırakmış olacaksınız.

- Acele etmeyin



Acele ettiğiniz işlerde verdiğiniz kararlarda daha sonra sıkıntı yaşayabilirsiniz. Harekete geçme konusunda kendinize plan yapmadan ve önceliklerinizi belirlemeden işe başlamayın. Hızlı olmalısınız ama bu hız kesinlikle zamanlama, planlama ve hedef koyma konularından sonra olmalıdır.

- Kendinize zaman tanıyın



Motivasyon kaybı, vakit kaybına neden olur. Bunun en büyük nedeni ise, kendinize başarı için veya başarısızlık için zaman vermemiş olmanızdır. Yapacağınız işlerde motivasyon en önemli harekete geçme nedeni ise, bunu hazırlamak için zaman gereken bir faktördür. Hazırlıklarınızı yaparken kendinize tüm adımlarda zaman tanıyın. Hızlı ve aceleci davranarak hazırlanacağınız süreç verimli olmayacaktır. Ufak molalar ve sürecin dışından bakmaya çalışmak, belki fikirler almak çok daha faydalı olacaktır.

- Parçalara bölün



Ulaşmayı hedeflediğiniz yolu ufak adımlara bölerek, motivasyonunuzun karşılaşması muhtemel direnç noktalarında daha sağlam şekilde durabilirsiniz. Hedefinizi, gerçekleştirilebilir ufak hedeflere bölün ve bu ufak hedeflere ilerledikçe kendinizi çok daha motive hissederek ilerlemeyi tercih edin.

- Ara verin, dinlenin



Harekete geçme konusunda yaptığınız çalışmalarda araya başka işlerinizi koyun, başkalarına destek olun. Daha farklı işler yapın, mesela yemek hazırlayın, çiçeklerinizi sulayın, dergi okuyun, film izleyin ya da hiçbir şey yapmayın ve sadece odaklanın. Bazen zorunlulukları bir kenara bırakıp, kendinizi akışa bırakmaya yönlendirmeniz gerekir. Bu şekilde kendinizi şarj ederek, işinize ve hedeflerinize çok daha motive şekilde dönebilirsiniz.