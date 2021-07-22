Hare isminin anlamı nedir? Hare ne demek? Hare adının özellikleri, analizi ve kökeni
Ülkemizde yeni yeni popüler olmaya başlayan Hare ismi dilimize Farsçadan geçmiştir. Bu ismin sözlük anlamı kaya ve sert taştır. Ancak bu kelime günümüzde daha çok dalgalı, parlak ve işlemeli kumaşlar için kullanılır. Hare isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Hare, Türkiye'de nadir kullanılan isimlerden biridir. 2021 yılı itibariyle Hare adını kullanan kişi sayısı: 88
Hare İsminin Anlamı Nedir? Hare Ne Demek?
Hare isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Granite benzeyen sert bir taş
İkinci Anlamı: Parıltılı ve esneme payı yüksek bir tür kumaş
Üçüncü Anlamı: Yaşam, ömür
Hare İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 1
Renk sembolü: Sarı
Hare İsminin Analizi
Harf analizine göre Hare isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Maddiyata önem vermez.
2- Meraklı bir kişiliğe sahiptir.
3- Çabuk kızsa bile siniri çok çabuk geçer.
4- Sevdiklerinin mutluluğu için kendinden ödün verir.
Hare Adının Kökeni
20. yüzyılın ilk yarısından itibaren kullanılmaya başlanan Hare ismi, Farsça kökenlidir.
Hare İsminin Yanına Yakışan İsimler
Hare ismiyle hem uyumlu hem de kafiyeli isimlerden bazıları şunlardır:
1- Hale
2- Şule
3- Jale
4- Lale
5- Nare
6- Buse
7- Tuğçe
8- Merve
9- Özge
10- Gamze
Hare İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Hare ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.