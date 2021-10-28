Hararet müşürü nedir ve ne işe yarar? Arabada hararet müşürü arıza tespiti nasıl yapılır ve değişimi nasıldır

Hararet müşürü; motora yakın olan bir bölgede olması gereken, direkt şekilde motordan aldığı sıcaklığı yansıtır. Bu yüzden silindir kapağının üstünde radyatörden uzak olacak bir yere yerleştirilmiştir. Hararet müşürü; termostatın yanında bulunmakla beraber bağlantılarıyla beraber ölçümü doğrudan iletmektedir. Hararet müşürünün tam olarak bulunduğu yer, termostatın yanıdır.

Hararet Müşürü Nedir?

Hararet müşürü; aracın ekranında bulunan ve hararet göstergesi bölümünde motorun sıcaklığının görülmesine yardımcı olan bir parça olarak tanımlanabilir. Aracın motor bloğu kısmında bulunan bu parçanın üstünde kablo bulunur. Bu kablo; aracın göstergesine sinyaller yollayarak, motor suyu sıcaklığının hararet göstergesinde görülmesini sağlar.

Hararet Müşürü Ne İşe Yarar?

Sensör ya da müşür; gösterge ve algılayıcı şeklinde tanımlanmakta ve bu anlamlara gelmektedir. Hararet müşürünün bir başka ismi de ısı müşürü şeklindedir. Hararet müşürünün görevi; suyun sıcaklığı ve derecesini, sürücünün görmüş olduğu hararet göstergesine iletmektir. Hareket müşürü; gösterge panelinde ısının hangi derecede olduğunu göstermektedir. Hararet göstergesi; yükselmiyorsa, devamlı olarak en düşük ibredeyse ya da hep yüksekte kalıyor ve hiç aşağı düşmüyorsa, sürücü bireyin dikkatli olması çok önemli olup, tamirciye götürmesi gerekmektedir. Kontrol edilmesinin nedeni; hararet müşürü içerisinde bir sorun yoksa ısının normal derecelere olması gerekmektedir. Sürücü kontrolünde olan aracın hararet müşürü bozuksa, gösterge gerçeği belirtmiyor demektir. Arabada hararet müşür arızası varsa araç stop eder.

Arabada Hararet Müşürü Arıza Tespiti Nasıl Yapılır?

Hararet müşürün bozulması durumunda ortaya çıkabilecek iki ayrı sorun vardır. Bunlar ise;

- Hararet göstergesinin yanlış değerler göstermesi,

- Hararet göstergesinin çalışmıyor olması şeklinde sıralanabilir.

Hararet göstergesinin çalışmaması durumunda, bunu anlamak çok kolaydır. Araba ısındığı zaman, göstergede görülen motor sıcaklığının çok düşük olarak göstermesi, bir problem olduğunun ve sistemin doğru çalışmadığının habercisidir. Ancak hararet göstergesi; yanlış değerleri belirtiyorsa, bu durumun anlaşılması çok daha zordur. Normalden yüzde 20 daha az olarak görünen hararet derecesi müşürünün tespit edilmesi, çok daha zordur.

Bunun tespiti adına birden fazla değişik metot mevcuttur. Arabadaki motordaki suyun ısısını ölçen tek husus yoktur. Pek çok değişik noktadan ısı ölçülerek, motorun çalışması düzenlenmektedir. Hararet müşürü arızasının varlığından şüphenin olunması durumunda arabanın bir bilgisayara bağlanarak, motorun gerçek ısısıyla göstergede görülen değerlerin eşlenip eşlenmediği kontrol edilmelidir. Bu biçimde müşürün doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığı kesinleştirilerek, arızası bulunuyorsa giderilir.

Hararet Müşürü Değişimi Nasıldır?

Hararet müşürü arızalanması durumunda tamir işleminin yapılmaması gerekir. Bunun dışında doğrudan hararet müşürünün değişimi yapılmalıdır. Hararet müşürü motorla doğru bağlantı sergilemesinden ötürü arabanın en önemli parçaları içerisinde yer almaktadır. Hararet müşürünün arızalanması ve bozulması durumunda fark dilmemesi ile pek çok değişik parçaya da zarar vermektedir. Böyle bir durumda değişim işleminin doğru bir biçimde yapılması, araba için oldukça önemlidir. Bu konuda değişimi, arabanın sahibi yapacaksa arabayı çok iyi tanıyor olması gerekir. Aksi takdirde hararet müşürü değişimi adına bir profesyonelden yardım alınması gerektiği unutulmamalıdır. Hararet müşürü değişiminin bu şekilde yapılması, araç adına daha faydalı ve daha doğru olacaktır. Hararet müşürünün değişimi, arabanın sağlıklı çalışması için gereklidir.