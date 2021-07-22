Hanzade isminin anlamı nedir? Hanzade ne demek? Hanzade adının özellikleri, analizi ve kökeni
Farsça kökenli bir sözcük olan Hanzade, ''Han'' ve ''Zade'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Han, hükümdar ve padişah anlamına gelirken zade sözcüğü oğul demektir. Şehzade ile eş anlamlı olan bu sözcük Osmanlı İmparatorluğu ve Selçuklu Devletinde, veliahtlar için kullanılırdı. Hanzade isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 2200 kişi Hanzade ismini taşıyor. Bu kişilerin 1000' yakını İstanbul'da yaşamaktadır.
Hanzade İsminin Anlamı Nedir? Hanzade Ne Demek?
Hanzade isminin üç farklı anlamı vardır.
Sözlük Anlamı: Hükümdar, padişah çocuğu.
Yan Anlamı: Tahtın varisi, veliaht
Mecazi Anlamı: Geleceği parlak olan, umut vadeden
Hanzade İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 7
Uğurlu sayısı: 3
Renk sembolü: Kırmızı
Hanzade İsminin Analizi
Harf analizine göre Hanzade isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Azimli bir kişiliğe sahiptir. Hedeflerini gerçekleştirmek için asla vazgeçmez.
2- Kişiliğiyle çevresindeki insanların takdirini kazanır.
3- Büyüklerine karşı her zaman saygılıdır.
Hanzade Adının Kökeni
Han ve zade kelimelerinden oluşan Hanzade ismi Farsça kökenlidir.
Hanzade İsminin Yanına Yakışan İsimler
Hanzade ile kafiyeli ve uyumlu isimler şu şekilde sıralanabilir:
1- Hande
2- Gözde
3- Gamze
4- Adile
5- Alime
6- Beste
7- Cahide
8- Defne
9- Dicle
10- Ece
11- Melike
12- Feraye
Hanzade İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Hanzade ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.