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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 03:18 | Son Güncelleme:

Hanzade isminin anlamı nedir? Hanzade ne demek? Hanzade adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Hanzade isminin anlamı nedir? Hanzade ne demek? Hanzade adının özellikleri, analizi ve kökeni

Farsça kökenli bir sözcük olan Hanzade, ''Han'' ve ''Zade'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Han, hükümdar ve padişah anlamına gelirken zade sözcüğü oğul demektir. Şehzade ile eş anlamlı olan bu sözcük Osmanlı İmparatorluğu ve Selçuklu Devletinde, veliahtlar için kullanılırdı. Hanzade isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 2200 kişi Hanzade ismini taşıyor. Bu kişilerin 1000' yakını İstanbul'da yaşamaktadır.

 Hanzade İsminin Anlamı Nedir? Hanzade Ne Demek?

 Hanzade isminin üç farklı anlamı vardır.

 Sözlük Anlamı: Hükümdar, padişah çocuğu.

 Yan Anlamı: Tahtın varisi, veliaht

 Mecazi Anlamı: Geleceği parlak olan, umut vadeden

 Hanzade İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 7

 Uğurlu sayısı: 3

 Renk sembolü: Kırmızı 

 Hanzade İsminin Analizi

 Harf analizine göre Hanzade isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Azimli bir kişiliğe sahiptir. Hedeflerini gerçekleştirmek için asla vazgeçmez.

 2- Kişiliğiyle çevresindeki insanların takdirini kazanır.

 3- Büyüklerine karşı her zaman saygılıdır.

 Hanzade Adının Kökeni

 Han ve zade kelimelerinden oluşan Hanzade ismi Farsça kökenlidir.

 Hanzade İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Hanzade ile kafiyeli ve uyumlu isimler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hande

 2- Gözde

 3- Gamze

 4- Adile

 5- Alime

 6- Beste

 7- Cahide

 8- Defne

 9- Dicle

 10- Ece

 11- Melike

 12- Feraye

 Hanzade İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Hanzade ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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