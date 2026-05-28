Hantavirüsün korkunç yüzü: Adeta yürümeyi baştan öğrendi! Uzmanları en çok bu belirtiler korkutuyor

MV Hondius yolcu gemisinde ortaya çıkan ve sonrasında yayılımını sürdüren hantavirüs vakaları, dünya genelinde sağlık otoritelerini alarma geçirirken, benzer bir virüsü yıllar önce ağır şekilde atlatan bir kadının yaşadıkları yeniden gündeme geldi.



Gemideki salgınla birlikte temaslı olabilecek kişilerin takibe alınması ve yeni vakaların izlenmesi sürerken, hastalığı yıllar önce geçiren 43 yaşındaki Jennifer Benewiat’ın anlattıkları, virüsün insan yaşamında bıraktığı yıkıcı etkileri bir kez daha gözler önüne serdi.







ÖLÜMCÜL VİRÜSÜN GÖLGESİNDE BİR YAŞAM HİKÂYESİ



ABD’de yaşayan ve üç çocuk annesi olan Jennifer Benewiat, yıllar önce hantavirüs nedeniyle ölümün eşiğine geldiği süreci tüm ayrıntılarıyla Daily Mail’e anlattı. Yıllar önce, Noel dönemi sırasında hastalığa yakalanan Benewiat, başlangıçta sıradan bir grip geçirdiğini düşündü.



Ancak kısa süre içinde tablo dramatik şekilde ağırlaştı. Bir anda evinin önünde fenalaşarak yere yığılan Benewiat, aslında hayatının en kritik saatlerine girdiğinin farkında değildi. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar durumunun son derece ciddi olduğunu ve hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.







‘HİÇBİR ŞEY BULUNAMADI’ DENİLEN KRİTİK GÜNLER

Hastalığın ilk günlerinde yapılan testlerde herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Jennifer Benewiat, başlangıçta grip ya da bilinen başka bir hastalık olmadığı gerekçesiyle evine gönderildi. Ancak durumu hızla kötüleşti ve oksijen seviyesi ciddi şekilde düşmeye başladı. Ailesi tarafından tekrar hastaneye götürüldüğünde, doktorlar neyle karşı karşıya olduklarını tam olarak belirleyemedi. Bu belirsizlik süreci, hastanın hayati riskini daha da artırdı. Benewiat, o günleri “Neler olduğunu kimse bilmiyordu” sözleriyle anlattı.

KRİTİK TEŞHİS: HANTAVİRÜS PULMONER SENDROMU



Yapılan uzun araştırmaların ardından Benewiat’a Hantavirüs Pulmoner Sendromu teşhisi konuldu. Hastalık, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü yoluyla bulaşan partiküllerin solunmasıyla insanlara geçebiliyor. Özellikle Sin Nombre virüsü türü, Amerika kıtasında ağır vakalara neden olan en tehlikeli türlerden biri olarak biliniyor. Teşhis konulduğunda Benewiat, bu hastalığı daha önce hiç duymadığını ve nasıl kaptığını anlayamadığını söyledi.





YOĞUN BAKIMDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI



Hastalığın hızla ilerlemesi nedeniyle Jennifer Benewiat, 10 gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. Bu süreçte boynundan aşağısının felç olduğu, vücudunun neredeyse tüm fonksiyonlarını kaybettiği belirtildi.

Doktorlar, ölüm oranı oldukça yüksek olan hantavirüs karşısında tüm müdahaleleri uygularken, hastanın hayatta kalma ihtimali gün geçtikçe belirsizleşti. Benewiat, yoğun bakım sürecine dair hiçbir anı hatırlamadığını ifade ederken, sonrasında yaşadığı rehabilitasyon dönemini “normal bir insanın bir günde yaptığı her şeyi yeniden öğrenmek” olarak tanımladı. Yürümek, yemek yemek ve duş almak gibi temel yaşam becerilerini adeta yeniden öğrenmek zorunda kalındı.





HASTALIK NEREDE VE NASIL BULAŞTI?



Sağlık yetkilileri, Benewiat’ın evinde ve iş yerinde yaptıkları incelemelere rağmen kesin bir bulaş kaynağı tespit edemedi. Ancak hasta, hastalanmadan yaklaşık iki hafta önce bir Noel ağacı çiftliğini ziyaret ettiğini belirtti.Yetkililer de enfeksiyonun bu zaman aralığında gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.Fakat Benewiat’ın vakasında kesin bir kaynak belirlenememesi, hastalığın gizemini daha da artırdı.

YOĞUN BAKIMDA PSİKOZ VE YAŞAM MÜCADELESİ



Solunum cihazından ayrıldıktan sonra Benewiat, yoğun bakımda geçirdiği sürece dair halüsinasyonlar ve algı bozuklukları yaşadığını ifade etti. Bu durum, tıbbi literatürde yoğun bakım psikozu olarak bilinen ciddi bir tabloya işaret ediyor. Ayrıca yaklaşık 65 kilo verdiğini belirten hasta, rehabilitasyon sürecinin son derece zor geçtiğini söyledi.



İlk günlerde bacaklarını kullanamadığını, hatta ayağa kalkmanın bile mümkün olmadığını aktardı. “Bir bebeğin emeklemeyi öğrenmesi gibi” sözleriyle süreci tarif eden Benewiat, yeniden yürüyebilmesinin bir ay sürdüğünü belirtti. Yemek yemek, duş almak ve günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak ise ek bir ay süren yoğun terapi gerektirdi.





HASTALIĞIN KALICI ETKİLERİ



Benewiat, hastalığın etkilerini hâlâ hissettiğini söylüyor. Kas güçsüzlüğü, uyuşma ve karıncalanma gibi belirtiler günlük yaşamında devam ediyor. Her ne kadar normal hayatına dönebilmiş olsa da eski temposuna ulaşamadığını açıkça ifade ediyor.sözleri, hastalığın uzun vadeli etkilerini özetliyor.

MV HONDİUS GEMİSİ VE YENİ SALGIN ENDİŞESİ



Gemiden yaşananlardan sonra. ABD’de 16 eyalette 40'dan kişinin hantavirüs belirtileri açısından izlem altında olduğu açıklandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 1993’ten 2023 sonuna kadar ülkede toplam 890 vaka kayıtlara geçti. Uzmanlar, gemideki salgının özellikle insandan insana bulaşabilen Andes tipi ile ilişkili olabileceğini değerlendirirken, Benewiat’ın geçirdiği türün farklı bir varyant olduğu vurgulanıyor.



Daily Mail'in "Rat virus survivor reveals horrifying long term effects from hantavirus after she ended up in coma, lost 10 days of her life and had to relearn to walk again" başlıklı haberinden derlenmiştir.