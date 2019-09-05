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Hangi ay hangi balık yenir?

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Hangi ay hangi balık yenir?
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Balığın tadı ve kalitesi mevsime göre değişir. O nedenle hangi ay hangi balık yiyeceğini bilmek çok önemlidir. İşte ay ay balık yeme rehberi...

OCAK AYI

Hamsi ve kefal balığı ocak ayında tercih edilecek lezzette balıklar arasındadır.

Hangi ay hangi balık yenir

ŞUBAT AYI

Şubat ayının favorisi gümüş ve kefal balığıdır.

Hangi ay hangi balık yenir

MART AYI

Barbunya ve levrek balığı mart ayında sofralarınızı renklendirecektir.

Hangi ay hangi balık yenir

NİSAN AYI

Nisan ayının göz bebekleri ise kalkan ve kılıç balığıdır.

Hangi ay hangi balık yenir

MAYIS AYI

Hangi ay hangi balık yenir

Tekir ve dil balıklarında bahar aylarında tüketebileceğiniz son balıklardır.

HAZİRAN AYI

Hangi ay hangi balık yenir

Yaz aylarının başlangıcıyla karagöz ve kırlangıç balıkları iyi bir tercih olacaktır.

TEMMUZ AYI

Hangi ay hangi balık yenir

Tekir ve barbunya balıkları temmuz ayında tüketebileceğiniz balıklardır.

AĞUSTOS AYI

 

Hangi ay hangi balık yenir
 

Sardalye ve çingene palamudu ise ağustos sıcaklarında akşam sofranızı güzelleştirmek için harika seçeneklerden biri.

EYLÜL AYI

Hangi ay hangi balık yenir

İzmarit, istavrit ve kırlangıç balıkları eylül ayında rahatlıkla tüketebileceğiniz balıklardır.

EKİM AYI

Hangi ay hangi balık yenir

Sonbaharın ortasına geldiğimizde seçimimiz lüfer ve palamut balıkları olacaktır.

KASIM AYI

Hangi ay hangi balık yenir

Uskumru, hamsi ve pisi balıkları ise kasım ayının favorileridir.

ARALIK AYI

Hangi ay hangi balık yenir

Senenin son ayında ise torik, tekir ve çinakop balıklarını tercih edebilirsiniz.

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