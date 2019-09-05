Hangi ay hangi balık yenir?

OCAK AYI

Hamsi ve kefal balığı ocak ayında tercih edilecek lezzette balıklar arasındadır.

ŞUBAT AYI

Şubat ayının favorisi gümüş ve kefal balığıdır.

MART AYI

Barbunya ve levrek balığı mart ayında sofralarınızı renklendirecektir.

NİSAN AYI

Nisan ayının göz bebekleri ise kalkan ve kılıç balığıdır.

MAYIS AYI

Tekir ve dil balıklarında bahar aylarında tüketebileceğiniz son balıklardır.

HAZİRAN AYI

Yaz aylarının başlangıcıyla karagöz ve kırlangıç balıkları iyi bir tercih olacaktır.

TEMMUZ AYI

Tekir ve barbunya balıkları temmuz ayında tüketebileceğiniz balıklardır.

AĞUSTOS AYI

Sardalye ve çingene palamudu ise ağustos sıcaklarında akşam sofranızı güzelleştirmek için harika seçeneklerden biri.

EYLÜL AYI

İzmarit, istavrit ve kırlangıç balıkları eylül ayında rahatlıkla tüketebileceğiniz balıklardır.

EKİM AYI

Sonbaharın ortasına geldiğimizde seçimimiz lüfer ve palamut balıkları olacaktır.

KASIM AYI

Uskumru, hamsi ve pisi balıkları ise kasım ayının favorileridir.

ARALIK AYI

Senenin son ayında ise torik, tekir ve çinakop balıklarını tercih edebilirsiniz.