Hangi ay hangi balık yenir?
Balığın tadı ve kalitesi mevsime göre değişir. O nedenle hangi ay hangi balık yiyeceğini bilmek çok önemlidir. İşte ay ay balık yeme rehberi...
OCAK AYI
Hamsi ve kefal balığı ocak ayında tercih edilecek lezzette balıklar arasındadır.
ŞUBAT AYI
Şubat ayının favorisi gümüş ve kefal balığıdır.
MART AYI
Barbunya ve levrek balığı mart ayında sofralarınızı renklendirecektir.
NİSAN AYI
Nisan ayının göz bebekleri ise kalkan ve kılıç balığıdır.
MAYIS AYI
Tekir ve dil balıklarında bahar aylarında tüketebileceğiniz son balıklardır.
HAZİRAN AYI
Yaz aylarının başlangıcıyla karagöz ve kırlangıç balıkları iyi bir tercih olacaktır.
TEMMUZ AYI
Tekir ve barbunya balıkları temmuz ayında tüketebileceğiniz balıklardır.
AĞUSTOS AYI
Sardalye ve çingene palamudu ise ağustos sıcaklarında akşam sofranızı güzelleştirmek için harika seçeneklerden biri.
EYLÜL AYI
İzmarit, istavrit ve kırlangıç balıkları eylül ayında rahatlıkla tüketebileceğiniz balıklardır.
EKİM AYI
Sonbaharın ortasına geldiğimizde seçimimiz lüfer ve palamut balıkları olacaktır.
KASIM AYI
Uskumru, hamsi ve pisi balıkları ise kasım ayının favorileridir.
ARALIK AYI
Senenin son ayında ise torik, tekir ve çinakop balıklarını tercih edebilirsiniz.
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