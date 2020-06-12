Handan isminin anlamı nedir? Handan ne demek

Handan ismi kökeni Farsçadan gelen bir addır. Çok uzun dönemden günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yerleşik olarak değerlendirilmiş güzel isimler arasında yer almaktadır. Türkçedeki karşılığı ise, ‘Gülen ve güler yüzlü’ şeklinde genel olarak ifade edilmektedir.

Handan İsminin Anlamı

Her açıdan beğeni toplayan ve günümüzde yaygın kullanılan kız isimleri arasında Handan geliyor. Bu İsmi değişik anlamları üzerinden ele alabilir ve bebeğiniz için ad alternatif olarak listeye ekleyebilirsiniz.

- Gülen ve gülücü,

- Güler yüzlü,

- Sevimli,

Bu birbirinden değişik anlamlar ile beraber Handan adı günümüzde pek çok anne ve baba tarafından değerlendirilmektedir. Özellikle son dönemlerde yeniden gündeme gelmiş ve popüler olmuş en hoş isimler arasında yer alıyor. Handan adını tek başına kullanabilir ya da değişik isimlerle bir araya getirebilirsiniz. Gülen ve güler yüzlü ile sevimli gibi pozitif anlamlara sahip olması nedeniyle, kız çocuklarına verilebilecek en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Renginin pembe olduğu Handan Farsça kökenli olarak Türkçede isim şeklinde değerlendirilmektedir. Her ne kadar Farsçada sözlük anlamı üzerinden de ele alınsa bile, Türkçe içerisinde yalnızca isim olarak kullanılıyor.