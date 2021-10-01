Kişisel bakımlarına özen gösteren kadınlar, hamilelikte de kendilerini iyi hissetmek için bazı alışkanlıklarını devam ettirmek isterler. Fiziksel görünümde en çok başvurulan saç boyama işlemi, özellikle ileri yaşlarda hamilelik geçirenler için ayrı bir önem taşıyor. Ancak saç boyatmanın hamileyken bebeğe zarar verebileceği inancından dolayı anne adayları saç boyatma konusunda tereddüt yaşarlar. Peki, hamileyken saç boyanır mı, boyanırsa ne olur? İşte hamilelikte saç boyatmak ile ilgili detaylar…

Hamileyken saç boyanır mı?

Doç. Dr. Oluş Api’nin hamilelikte saç boyatılması ile ilgili paylaştığı bilgiler şu şekilde:

Burada sorgulanan gebelikte uygulanan saç boyalarının hâlihazırda var olan bu riski daha fazla arttırıp arttırmadıklarıdır.

Saç boyama sırasında az miktarda kimyasal maddeler vücuttan emilmektedir, ancak ne kadar emildiği ve fetüse ne kadar zarar verdiği beli değildir. Ancak, hayvanlar üzerinde, normalde insanlarda kullanılandan yüzlerce kat daha fazla dozda boya kullanılarak yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, fetal gelişim üzerinde önemli bir değişiklik izlenmemiştir.

Diğer yandan, bayan kuaförler üzerinde yapılan araştırmalarda ise, mesleki nedenle ağırlıklı olarak solunum yoluyla maruz kalınan saç boyası ve benzeri kimyasallar nedeniyle, bu meslek grubundaki kadınların doğurdukları bebeklerin daha “düşük doğum” ağırlığına sahip oldukları gözlemlenmiştir.

Ayrıca, bu kadınların bebeklerinde doğumsal anormallik oranının az miktarda da olsa arttığı saptanmıştır. Bu çalışmalardan yola çıkılarak, saç boyalarının solunum yoluyla deri emiliminden daha çok geçtiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu meslek grubundaki gebelerin iyi havalanma koşulları olan bir ortamda çalışması, koruyucu eldivenler giymesi, sık sık çalışmaya ara vermesi önerilmektedir.

Hamilelikte saç boyanırsa ne olur?

İnsan gebelikleri üzerinde, saç boyalarının kullanımına ilişkin çok az araştırma vardır. Bilmekteyiz ki, kafa derisine uygulanan herhangi bir maddenin, deriden geçerek vücuda girme miktarı hayli sınırlıdır; böylece, fetüse geçecek miktar da çok az olacaktır. Ayrıca pek çok kadın gebeliğinde saçını boyamasına rağmen, bunun negatif sonuçlarına ilişkin raporlar yayınlanmamıştır. Bu bilgi, deriden emilimin minimal miktarda olduğu bilgisi eşliğinde değerlendirildiğinde; gebelikte saç bakımı işlemlerinin çok da kaygılandırıcı olmaması gerektiği yorumunu yapabiliriz.

Hamilelikte saç ne zaman, nasıl boyanır?

Gebeliğin ilk üç ayı bebeğin organlarının oluşmaya dönemdir. Bu nedenle özellikle ilk üç ayda saç boyaları ve diğer kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır.

Saç boyası, mutlaka iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır.

Gebe, boyayı kendi uyguluyorsa mutlaka eldiven kullanmalıdır.

Saç boyası gereğinden uzun süre saçta tutulmamalıdır.

İşlem sonunda saç çok iyi durulanmalıdır.

Ayrıca, saç boyası olarak daha çok yarı kalıcı boyalar veya balyaj tarzında saça daha yüzeysel uygulanan kimyasallar veya tamamıyla bitkisel olan kına uygulaması önerilmektedir.