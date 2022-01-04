Hamileyken lazer epilasyon olur mu, hamilelikten ne kadar önce bırakılmalı?

Anne adaylarının hamilelik döneminde merak edilenler arasında yer alan 'hamilelikte lazer epilasyon' konusu, özellikle ilk hamileliklerini yaşayan anne adayları tarafından araştırılıyor. Kişisel bakımına da özen gösteren tüm kadınlar için, hamilelikte lazer epilasyon olur mu, ne kadar önceden bırakılmalı sorularının yanıtlarını araştırdık.

Hamileyken lazer epilasyon olur mu?

Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato hamilelikte lazer epilasyon ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor;

Lazer epilasyon ile ilgili hamilelikte yapılmış özel çalışma ve araştırmalar bulunmuyor. Çünkü sağlıksal yönden ziyade durumun etikselliği daha önemlidir. Bazı tıp insanları lazer epilasyonun rahatlıkla uygulanabileceğini söylerken bir kısmı ise hamilelik döneminde hem genel hem de genital bölgeye lazer uygulama yapılmamasını söylemektedir. Yapılmaması gerektiğini söyleyen tıp insanlarının düşüncesi, hormonal olarak fazla değişikliğin olduğu bir dönemde yaşanabilecek başka bir sorunun bile bu lazer uygulamaya bağlanma ihtimalidir.

Özellikle hamileliğin son döneminde yapılacak bir lazer epilasyonun bazı riskleri vardır. Örneğin genital bölgeye yapılan uygulamada oluşacak etkiler kasılmaları tetikleyip erken doğuma sebep olabilir.

Lazer epilasyon hamilelikten ne kadar önce bırakılmalı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Perinatolog Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, anne adaylarına son 3 ay konusunda uyarıda bulunuyor. Bu soruya tam olarak netlik getirilmemiştir fakat hamilelik döneminde bazı ayları hariç anne adaylarının lazer epilasyon yaptırmalarının bir sakıncası yoktur. Lazer epilasyonu son 3 ayda özellikle karın bölgesindeki kıllar için kesinlikle tavsiye edilmez. Anne adaylarının buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Hamilelik döneminin son 3 ayı karın oldukça hassaslaşır ve bu dönemde karına kesinlikle bir işlemde bulunulmaz. Anne adaylarının son 3 aylık dönem dışında lazer yaptırmasının bebeğe ve hamileliğe bir zararı yoktur.