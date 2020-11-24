Hamilelikte stresi ortadan kaldırmanın 9 harika yolu

Rahatlatıcı müzikler dinleyin

Rahatlatıcı müzik hamilelikte canlandırıcıdır. Ani ruh hali değişimlerinde olumlu bir şekilde ilerlemenize yardımcı olabilir ve hamilelik stresini ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Zevkleriniz her dönem değişebileceği için o dönemde sizi rahatlatacak müziği seçmek yine size kalmış.

Köpük banyosu yapın

Köpük banyoları dinlenmek için muhteşem bir tercih olabilir. Sıcak banyo kasları gevşetir ve özellikle de kramp yaşamaya başladığınızda çok rahatlatacaktır. Ortamı daha da güzel hale getirmek için mumlar yakabilir ve hafif bir müzik de tercih edebilirsiniz.

Kafeinden uzaklaşın

Hamilelik sırasında sık sık tedirgin olabilirsiniz. Bu nedenle kafein alımına yönlenebilirsiniz, ancak sınırlandırmanız gerekir. Stresi azaltacağını tahmin ederek yöneldiğiniz kafein stresinizi daha da arttırabilir. Hem de sizin ve bebeğiniz için temel bir ihtiyaç değildir.

Sevdiğiniz yiyecekleri tüketin

Hamilelikte en büyük stres kaynaklarından biri de fazla kilolardır. Sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğu bu dönemde bazen tatlı kaçamaklar yapılabilir. Kötü bir günde hiçbir şey sizi en sevdiğiniz yiyeceklerden daha iyi hissettiremez. C vitamini deposu lezzetli kekler yapabilir veya stresi azaltma konusunda etkili olan yaban mersini gibi meyveleri tüketebilirsiniz.

Spor yapın

Yoga, hamilelik sorasında stresi azaltmak için harikadır. Tabii yine de başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Rahatlamayı sağlamak için hafif bir müzik açıp, hamilelikte de yapabileceğiniz yoga tekniklerini deneyin. Gerçekten işe yaradığını göreceksiniz.

Giysilerinizi atmayın

İlk hamilelikte çok büyük kilo farkları olmasa da bir sonraki hamileliklerde kıyafetlerinizin içine girmek biraz zorlaşabilir. Hamileleri en çok strese sokan bu durumla baş etmek için kıyafetlerinizi sakın atmayın, saklayın. Kıyafetleriniz dolabınızda durmaya devam eder ve içine giremediğinizi sürekli kendinize hatırlatırsanız stresiniz daha da artar. Bu sebeple bir süreliğine kıyafetleri dolabınızdan kaldırmanız etkili olacaktır.

Şımartılmaya izin verin

Bebeğiniz dünyaya gelmeden önce aileniz ve eşinizin sizi şımartmasına müsaade edin. Hali hazırda başka çocuklarınız varsa da bazı günler ebeveynlerinizden yardım isteyin ve kendinize vakit ayırın. Hamilelik sırasında kendinizi biraz bunalmış hissederseniz ebeveynlerinizden mutlaka destek isteyin.

Ev işlerinde yardım alın

Hamilelik sırasında her şeyi başarmak oldukça zordur. Ev işleri de büyük stres yaratacak unsurlar arasında yer alabilir. Tüm bunları kendinize dert etmek yerine mutlaka yardım almalısınız. Bu yarı zamanlı bir yardımcı olabilir veya yakın bir arkadaşınız da olabilir.

Spaya gidin

Kaplıcalar hamile anneler için harika paketler sunar. Bu paketlerin içinde bir de masaj ve güzellik bakımı varsa stres için daha da etkili olacaktır. Ne zaman endişeli ve gergin olursanız basit bir hizmet bile gününüzü çok daha iyi hale getirebilir.