Hamilelikte seyahat edilir mi?

Hamilelikte yolculuk için en uygun zaman hangisidir?

Yolculuk için en uygun zaman hamileliğin ortasındaki dönem olan 14 – 28. haftalar arasıdır. Gebelikle ilgili sorunlar çoğunlukla ilk ve sonuncu üç ayda ortaya çıkar.

Preeklampsi, erken membran rüptürü ve erken doğum sancısı da dahil olmak üzere gebelikle ilgili belli komplikasyonlar varsa seyahat etmeniz önerilmez. Birden fazla bebeğe hamile iseniz yolculuk etmek daha sakıncalı kabul edilir.

Yolculuğa çıkmadan önce neler yapılmalı?

-Yola çıkmadan önce doktorunuzla bir check-up ayarlayın.

-Tahmini doğum tarihinizi öğrenin

-İhtiyaç duyabileceğiniz her tür reçetesiz ilacı, ağrı kesiciler, hemoroid kremleri, ilkyardım kiti ve prenatal vitaminleri yanınıza alın. Reçeteli ilaçlarınızı da yanınızda bulundurun.

Araba ile yolculuk için öneriler

Araba yolculuğu yaparken her gün olabildiğince kısa yolculuk edin. Araba sürerken her zaman emniyet kemeriniz takılı olsun. Kemeri karnınızın altından ve kalçanın üstünden bağlayın. Omuz kemerini karnınızın kenarına ve göğsünüzün ortasına (göğüsleriniz arasında) yerleştirin. Yolda sık sık durun. Böylece hareket edebilir ve bacaklarınızı uzatabilirsiniz. Bacak damarlarında pıhtı oluşumu ve bacakta şişmeleri engellemek için yolculuk sırasında; mümkünse saat başı ya da iki saatte bir 15 dakika yürünmelidir. Otomobille yapılan yolculuklarda sık mola vermek, molalarda önce bir süre dolaşarak baldır ve uyluk kaslarının çalışmasını sağlamak, ardından da bacaklarınızı yükseğe kaldırarak dinlenmek uygun olacaktır.

Uçak yolculuğu için öneriler

Uçuşunuzu ayarlarken doğum tarihinizi göz önünde bulundurun. Gebeliğin 36. haftasından önce tüm uçuşlarınızı tamamlayın. Bunun için uçakta her saat başı ayağa kalkarak 15 dakika yürünmelidir. Anne adayındaki ciddi kansızlık belirtisi yolculuk için tehlikeli olabilir. Bu nedenle doktorunuzun yolculuk için tavsiye ve yönlendirme isteyin. Uçuş esnasında bol bol sıvı alınarak kan yoğunluğu artırılarak damar tıkanıklığı yapma riski azaltılmalıdır. Yolculuk süresince emniyet kemeri mutlaka bağlı kalmalıdır. Bazı yurt içi havayolları gebeliğin son ayında uçuşu yasaklar ya da uçuşa uygun olduğunuza dair doktor raporu ister. Uluslararası uçuşlar için bu tarih daha da erkendir, kimi zaman gebeliğin en fazla 28. haftasına kadar uçuşa izin verilmektedir. Yolculuğunuzu planlarken havayolu şirketinin poliçesini kontrol edin.