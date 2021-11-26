Hamilelikte sabahları mide bulantısı neden olur, nasıl geçer?

Genellikle sabah bulantısı olarak bilinen hamilelikte bulantı ve kusma, hamileliğin erken döneminde çok yaygındır. Günün veya gecenin herhangi bir saatinde sizi etkileyebilir veya gün boyu kendinizi hasta hissedebilirsiniz. Sabah bulantısı hoş değildir ve günlük yaşamınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak genellikle hamileliğinizin 16 ila 20. haftalarında düzelir ve bebeğinizi herhangi bir yüksek riske sokmaz. Peki sabah bulantıları neden olur, nasıl geçer? İşte yanıtı...

Sabahları mide bulantısı neden olur?

Hamilelikte sabahları mide bulantısı, hiperemezis gravidarum adı verilen ciddi bir hamilelik hastalığını beraberinde getirebilir. Bu durum sanıldığından daha ciddi olabilir ve vücudunuza yeterince sıvı alamama ( dehidrasyon ) veya diyetinizden yeterli besin alamama ( yetersiz beslenme ) ihtimaliniz vardır . Bazen hastanede özel tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Bazen idrar yolu enfeksiyonları (İYE) de bulantı ve kusmaya neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları genellikle mesaneyi etkiler, ancak böbreklere yayılabilir.

Sabahları mide bulantısı nasıl geçer?

Sabah bulantınız çok kötü değilse, doktorunuz veya ebeniz başlangıçta bazı yaşam tarzı değişiklikleri denemenizi önerecektir: