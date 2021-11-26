Hamilelikte sabahları mide bulantısı neden olur, nasıl geçer?
Sabahları mide bulantısı genellikle hamileliğin ilk belirtilerinden biridir. Birçok hamile kadın, özellikle ilk üç aylık dönemde sabah bulantısı yaşar. Ancak bazı kadınlarda hamilelik boyunca sabah bulantısı olur. Sabahları mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? İşte hamilelikte sabah bulantısı hakkında merak edilenler...
Genellikle sabah bulantısı olarak bilinen hamilelikte bulantı ve kusma, hamileliğin erken döneminde çok yaygındır. Günün veya gecenin herhangi bir saatinde sizi etkileyebilir veya gün boyu kendinizi hasta hissedebilirsiniz. Sabah bulantısı hoş değildir ve günlük yaşamınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak genellikle hamileliğinizin 16 ila 20. haftalarında düzelir ve bebeğinizi herhangi bir yüksek riske sokmaz. Peki sabah bulantıları neden olur, nasıl geçer? İşte yanıtı...
Sabahları mide bulantısı neden olur?
Hamilelikte sabahları mide bulantısı, hiperemezis gravidarum adı verilen ciddi bir hamilelik hastalığını beraberinde getirebilir. Bu durum sanıldığından daha ciddi olabilir ve vücudunuza yeterince sıvı alamama ( dehidrasyon ) veya diyetinizden yeterli besin alamama ( yetersiz beslenme ) ihtimaliniz vardır . Bazen hastanede özel tedaviye ihtiyacınız olabilir.
Bazen idrar yolu enfeksiyonları (İYE) de bulantı ve kusmaya neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonları genellikle mesaneyi etkiler, ancak böbreklere yayılabilir.
Sabahları mide bulantısı nasıl geçer?
Sabah bulantınız çok kötü değilse, doktorunuz veya ebeniz başlangıçta bazı yaşam tarzı değişiklikleri denemenizi önerecektir:
- Bol bol dinlenin (yorgunluk mide bulantısını daha da kötüleştirebilir)
- Mide bulantınızı tetikleyen yiyeceklerden veya kokulardan kaçının
- Yataktan kalkmadan önce yağsız tost veya sade bisküvi gibi bir şey yiyin.
- Karbonhidrat oranı yüksek ve yağ oranı düşük (ekmek, pirinç, kraker ve makarna gibi) sade gıdalardan oluşan küçük, sık öğünler yiyin
- Sıcak yemeklerin kokusu sizi rahatsız ediyorsa, sıcak yemeklerden ziyade soğuk yiyecekler tüketin.
- Su başta olmak üzere bol sıvı tüketin (az ve sık sık yudumlamak kusmayı önlemeye yardımcı olabilir)
- Zencefil içeren yiyecek veya içecekler tüketin - zencefilin bulantı ve kusmayı azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var (hamilelik sırasında zencefil takviyesi almadan önce eczacınıza danışın)