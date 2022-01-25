Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Hamilelikte öksürüğe bitkisel tedavi yöntemleri

Hamilelik sırasında öksürük normaldir ve hormonal değişiklikler nedeniyle herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Bu değişiklikler, anne adaylarını alerjilere karşı biraz daha hassas hale getirebilir veya solunum yolu virüslerini yakalamaya daha yatkın hale getirebilir. Peki, hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, evde nasıl geçer? İşte, hamilelikte öksürüğe iyi gelen doğal yöntemler...

Hamilelikte öksürük nasıl geçer?

Hamilelik sırasında öksürüğü gidermek için, soğuk havaya uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Aynı zamanda çok kirli veya tozlu yerlede bulunmaktan da sakınılması gerekmektedir.

Aynı zamanda günde yaklaşık 2 litre su içmeli ve ballı- limonlu (öksürükleri doğal olarak gidermeye yardımcı olabilecek) ılık çaylar doktor kontrolünde içilebilir.

Öksürük zamanla düzelmezse veya başka semptomlar (ateş veya nefes darlığı gibi) eşlik ediyorsa, olası nedeni belirlemek ve uygun tedaviye başlamak için doktorunuza danışın.

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir?

Tercihen oda sıcaklığındaki su içmek

1 kaşık bal yutmak

Bir sıcak su kabından buhar solumak. Sıcak suya 2 damla okaliptüs esansiyel yağı da ekleyebilirsiniz.

Gece öksürüğü yaşayan hamileler için faydalı bir ipucu öksürürken bir yastığa sarılmaktır, çünkü yastık karın bölgesinde öksürük ile hissedilen baskıyı azaltır.

Hamilelikte öksürük bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik sırasında öksürük, tehlikeli bir semptom olmadığı ve bebek bunu hissetmediği için bebeğe zarar vermez. Bununla birlikte, astım, bronşit veya zatürree gibi bazı öksürük nedenleri bebeğe zarar verebilir. Doktor bilgisi dışında alınan bazı çaylar, ev ilaçları ve farmasötik ürünler de öksürüğe neden olabilir ve bebeğe zarar verebilir.

Hamile kadınlar, kalıcı bir öksürük yaşadıklarında veya solunum yolu hastalığı belirtileri ortaya çıktığında bir doktora görünmelidir, böylece ilaçlarla tedavi güvenli bir şekilde denetlenebilir.

Yoğun öksürük uterus kasılmalarına neden olmaz ve plasentayı yerinden oynatmaz, ancak çok rahatsız edici olabilir ve tekrarlandığında karın kaslarında ağrıya neden olabilir. Bu nedenle öksürüyorsanız tıbbi yardım almak ve mümkün olduğunca dinlenmek her zaman idealdir.