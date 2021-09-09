Hamilelikte korona aşısı yapılır mı, ne zaman yapılır? Hamilelikte korona aşısı ile ilgili merak edilenler

Koronavirüs pandemi sürecinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte aşı sırası gelen hamileler tarafından en çok merak edilenlerden biri de hamilelerin koronavirüs aşısı olup olmaması oldu. Peki, hamileler korona aşısı olmalı mı? Hamilelikte korona aşısı yapılır mı? Detaylar haberimizde…

Hamilelikte korona aşısı yapılır mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son haftalarda gebelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış gözlendiğini belirterek, salgının hem anne hem de bebekte olumsuz sonuç yaratmaması için hamilelerin mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi.

Hamilelikte COVID-19 aşısı ne zaman yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı ise hamilelerin aşılanması konusunda ilk 3 ayı onların kendi tercihine bırakıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde hamilelikte korona aşısı ile ilgili," Gebelikte ve emzirme döneminde COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebeler ve emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanması tercih edilir" açıklaması yer almaktadır.