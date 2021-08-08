Hamilelikte baş ağrısı neden olur, nasıl geçer? Hamilelikte baş ağrısına ne iyi gelen şeyler ve tedavisi

Hamilelerde görülen baş ağrılarının büyük bölümü primer baş ağrılarıdır. Ama hamilelik bazı sekonder baş ağrılarının ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir durumdur. Sekonder baş ağrıları; beyin kanaması, tümör veya hipertansiyon gibi bir nedene bağlı gelişen baş ağrılarıdır. Sekonder baş ağrıları gebelikte daha az görülse de ölüm veya kalıcı bir hastalık tablosu oluşturabilmeleri açısından önemlidir. Bu açıdan baş ağrısıyla birlikte sistemik ve nörolojik bulguları da varsa veya baş ağrısı yeni başlamış, giderek şiddetleniyor veya sıklığı artıyorsa bu baş ağrılarını dikkate almak ve bir uzmana başvurmak gerekir.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Hamilelerde en sık görülen primer baş ağrıları aurasız migren ve gerilim tipi baş ağrılarıdır. Migren hastalarında hamilelik sürecinde migren atağının sıklık ve şiddeti genellikle azalır, doğumdan kısa bir süre sonra artma eğilimi gösterir. Bunun nedeninin hamilelikteki hormonal değişiklikler olduğu düşünülmektedir. Hormonal değişikliklerin dışında stres, uykusuzluk, açlık, yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü gibi nedenler de hamilelikte baş ağrısı gelişmesi üzerine etkilidir. Özellikle kan şekeri düşüklüğünün migreni tetiklediği bilinmektedir. Hamilelerde de özellikle ilk 3 ayda ani kan şekeri düşüklükleri yaşanmaktadır.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI TEDAVİSİ

• Tanıda kullanılan yöntemler ve tedavi seçenekleri hamilelikte kısıtlıdır. Bu nedenle hamilelikte mümkün olduğu kadar ilaç tedavisinden kaçınmak gerekir. Baş ağrısı sıklık ve şiddetini azaltmak için farmakolojik olmayan yöntemler denenebilir.

• Anne adayının aç kalmaması, düzenli uyuması, aşırı kokulardan uzak durması, çikolata, beyaz peynir gibi migreni tetikleyen yiyeceklerden uzak durması yarar sağlar.

• Atak sırasında ise hastanın mutlaka yeterli sıvı alımı, yeterli uykusunun sağlanması gerekir. Eşlik eden bulantı ve kusma varsa engellenmelidir.

• Sessiz, karanlık bir ortama alınıp mümkünse uyuması veya hastanın rahatlatılması fayda sağlar.

HAMİLELİKTE İLAÇ KULLANMAK ZARARLI MI?

Migrenli gebelerden doğan bebeklerde doğumda herhangi bir sağlık problemi beklenmez. Diğer bebeklerden farklı değildir. Eğer hamile olan kişi hamile olduğunun farkında olmadan ilaç almışsa ilacın ne dozda, ne kadar süre ve hamileliğin hangi döneminde alındığının değerlendirilmesi gereklidir. Bu durumda hastanın bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak, fetüste bir anomali veya büyüme geriliği olup olmadığı veya ilacın olası riskleri açısından değerlendirilmesi gereklidir.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelik döneminde görülen baş ağrısı sorunlarıyla gebeliğin ilk üç ayında sıklıkla karşılaşılır. Hormonların değişmesi ve düzenlenmesinden dolayı her anne adayı, hamileliğin belirli dönemlerinde zaman zaman baş ağrısı yaşayabilir.

HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Öncelikle aşağıda yer alan önerilerin uygulanmadan doktora danışılması gerektiğini belirtmekte fayda var. Bunun yanında bu genel öneriler hamilelikte baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Açık havada yavaş tempolu yürüyüş yapmak.

Ilık bir duş almak.

Sessiz ve loş bir odaya geçip dinlenmek.

Sinüzite benzer bir ağrıysa göz ve burun çevresine sıcak havlu tutmak

Tuz tüketimini azaltmak.

Günde en az 10 bardak su içmek.

Yemeklerde öğün atlanmamak.

Yağlı yiyeceklerden uzak durmak.

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