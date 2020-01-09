Yerleşme kanaması (üstüne görme) nedir, neden olur?

Yerleşme kanaması, halk arasında ‘üstüne görme’ olarak ifade edilen, regl döneminden 2-5 gün önce başlayan, leke tarzında, pembe ya da kahverengi kanamalara denir.

Yerleşme kanaması, hamilelik durumlarında üstüne görme olarak bilinir ve gebelik olduğu bile anlaşılmaz. Tüp bebek tedavisi ile oluşan gebeliklerde ise henüz gebelik testi yapılmadan, testten 3-4 gün önce kanama olur ve hatta hastalar gebeliğin olmadığını zannederek ilaçları kesip üzülür. Hâlbuki bu tip kanamalar implantasyon yani embriyonun rahime tutunma kanaması olabilmektedir.

Yerleşme kanaması nasıl olur?

Embriyo, yumurta ve spermin tüplerde birleşmesi yani döllenme sonrası rahime doğru yol alır ve rahim duvarı kalınlaşmış halde iken embriyo rahime tutunur. Bu tutunma esnasında rahim iç tabakası fazlası ile kalınlaşır. Yoğun salgı içeren ve kanlanması artmış durumda olduğundan embriyo tutunurken bazen bu tabakadan hafif pembe ya da kahverengi kan gelir. Embriyonun yerleşmesi esnasında salgı ile karışık kan dışarıya akabilir ve bu da ‘embriyonun rahime tutunma kanaması’ olarak ifade edilir. Bu kanamanın özelliği beklenmedik bir zamanda yani regl döneminden 2-5 gün önce, reglden farklı vasıfta, kahverengi ya da pembe, az miktarda ve daha kısa süreli, 1-3 gün sadece leke leke ve azalarak devam etmesidir. Çoğunlukla ped kullanmaya bile gerek yoktur. Zaten hasta da regl döneminden farklı bir durum olduğunun farkına varır.

Yerleşme kanaması her kadında olur mu?

Yerleşme kanaması olmasını her kadında beklemeyiz. Hatta bu kanamaları nadiren görürüz.

Yerleşme kanaması ağrı yapar mı?



Sıklıkla bu kanamalar ağrısızdır. Bir diğer önemli nokta kanamanın giderek azalmasının gerektiği, eğer kanama artıyorsa ya da beraberinde ağrı ya da sancı oluyorsa mutlaka doktora başvurulması gerektiğidir.

Yerleşme kanaması ne zaman olur?

Kendiliğinden olan bir gebelikte beklenen reglden birkaç gün önce pembe veya kahverengi leke gelir, birkaç gün sonra kesilir ve adet gecikir. Adet gecikince yapılan kanda gebelik testinde gebelik tespit edilir. Fakat bu gebelikler ultrasonografi ile gebelik kesesi görülene kadar takip edilmelidir, nadiren kimyasal gebelik ya da dış gebelik ile de karşılaşılabilir. Diğer yandan idrarda gebelik testi erken dönemde gebeliği tespit edemeyebilir, bu nedenle gebelik testi mutlaka kanda yapılmalıdır.

Tüp bebek tedavisi yapılan kadınlarda gebelik testi gününden birkaç gün önce kahverengi kırmızı kanama olabilir. Bu durum gebeliğin olmayacağına yorulabilir ve hasta tedavi sonucunun olumsuz olduğunu zannederek üzülebilir. Bu gibi durumlarda öncelikle kullandığı ilaçları gözden geçiririz ve mümkünse progesteron desteğini artırırız. Eğer kanama 1-2 gün içerisinde kesilmez ya da kırmızı, yoğun, ped kirletir tarzda kanamaya dönüşürse hemen kanda gebelik testi yaparız. Öte yandan leke kesilir ise gebelik testi gününü bekleriz ve günü geldiğinde kanda gebelik testi yaparız.

Yerleşme kanaması denilen kanamalar bize olumlu ya da olumsuz bir öngörü oluşturmaz. Yerleşme kanaması o gebeliğin düşükle sonlanacağı gibi olumsuz bir duruma da işaret etmez. Özellikle tüp bebek tedavilerinde embriyo, rahime transfer edildikten sonra gebelik testine kadar olan bekleme sürecinde olan kanamalarda mutlaka doktor ile görüşülmeli, duruma göre ilaçlar değiştirilmeli, doktora danışılmadan, gebelik olmadığı düşünülerek, moral bozukluğu ile ilaçlar asla kesilmemelidir. Çünkü bu kanamalar gebeliğe hatta ikiz gebeliğe bile işaret edebilir.

Özetle; yerleşme kanaması, tam embriyonun rahime tutunma aşamasında, ‘endometrium’ dediğimiz rahim iç tabakasının salgısının kan ile karışarak dışarı atılması ile oluşur. Fakat bu kanamanın 1-3 gün içerisinde kesilmesi ve artmaması, ağrılı olmaması gerekir. Aksi durumda dış gebelik ya da kimyasal gebelik gibi normal olmayan, patolojik gebelikler de akla gelmeli ve tanıda gecikme olmaması için bir doktora başvurulmalıdır.