Yeni nesil genetik tarama testi ile sağlıklı hamilelikler

Tüp bebek tedavisinde genetik tarama yöntemi, en sağlıklı embriyoların tespit edilmesini ve bu embriyoların anne rahmine transfer edilerek gebelik şansının artmasını sağlayan bir yöntem. Genetik tarama yöntemi başta yaşı ilerlemiş olan anne adayları olmak üzere hemen hemen herkese uygulanabilir. Embriyolar geliştikten sonra en sağlıklı embriyoları seçmek son derece önemlidir ve gebelik şansını yakından etkiler. Embriyo seçiminde kullanılan genetik tarama, embriyoların genetik açıdan herhangi bir anomali ya da gebeliğe engel teşkil edecek hastalıkları önceden tespit edilmesini sağlar. Genetik tarama yöntemi ile tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlıklar ve genetik sorunlar ortadan kaldırılabilir.

Genetik tarama hangi durumlarda uygulanır?

Genetik tarama ile embriyolar her durumda değerlendirilebilir. Ancak ortaya çıkan bazı belli başlı durumlarda genetik tarama kaçınılmaz olabilir. Her seferinde sağlıklı ve kaliteli embriyonun seçilmesine rağmen 2 ya da daha fazla tüp bebek girişiminin başarısız olduğu durumlarda genetik tarama yöntemine başvurmak mümkündür. Ayrıca 2’den fazla kez gebelik sürecinin düşükle sonuçlanması da genetik tarama yapılmasına neden olabilir.

Anne yaşı birincil nedenler arasında

Anne adaylarının 35 ve üzeri yaşta olması, anne veya baba adayında herhangi bir kromozom anomalisinin bulunması veya çiftin cinsiyet geçişli genetik hastalıklara sahip olması genetik taramanın yapılması için yeterli nedenler arasında yer almaktadır. Bu şekilde yaşanabilecek olan potansiyel olumsuzluklar minimuma indirilmektedir ve gebelik şansı önemli ölçüde artırılmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde genetik tarama ne işe yarar?

Tüp bebek tedavisinde genetik tarama uygulaması genellikle herhangi bir hastalığı teşhis etmeye yönelik gerçekleştirilir. Genetik tarama uygulaması ile kistik fibroz, hemofili, orak hücre, talasemi, spinal kas atrofisi, Tay-Sachs hastalığı gibi hastalıklar teşhis edilebilmektedir. Bu rahatsızlıklar en yaygın tek gen bozuklukları arasında yer almaktadır. Ayrıca genetik tarama ile birlikte yapılan diğer uygulamalar ile daha birçok rahatsızlık ortaya çıkarılabilmektedir.

Genetik tarama nasıl yapılır?



Embriyodan biyopsi ile alınan örnekten DNA’nın içeriği belirlenir. Bu işlem için son derece yüksek teknolojiye sahip cihazlar kullanılır. Anormal DNA içeren embriyolar transfer edilmez ve sağlıklı DNA içeren embriyolar transfer edilerek çiftlerin sağlıklı bebek sahibi olmaları sağlanır.

Yeni nesil genetik tanı ‘Embriyo kültürü’nden

Embriyo transferi öncesi PGT olarak isimlendirilen embriyolarda genetik tanı; embriyolardan hücre örneği alınarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Özellikle 200 hücreli 5. gün embriyosunun dış hücrelerinden örnek hücre alınıp genetik tanı yapılır ve embriyolar sonuç çıkana kadar dondurulur. PGT ile sayısal kromozom bozukluklarının ve tek gen hastalıklarının tanısı konarak sağlıklı olan embriyoların transferi ile sağlıklı bebeklerin dünyaya getirilmesi amaçlanır. Embriyolarda kromozom incelemesinde NGS isimli yeni nesil dizileme adı verilen en son yöntem kullanılmaktadır. Genetiği normal olan embriyo rahme transfer edilir.

Embriyo rahatsız edilmiyor

Avrupa Üreme Tıbbı Derneği’nin Ocak 2018 de yayınladığı son bildirisinde embriyoların konulduğu kültür ortamından yapılan genetik tanı yönteminin klasik genetik tanı yöntemleri kadar başarılı olduğu vurgulanıyor. Bu genetik inceleme yönteminde; embriyolardan hücre örneklemesi yapılmaksızın, embriyonun konulduğu tüplerin içerisindeki sıvıdan alınan genetik yapılara bakılarak embriyonun genetiği hakkında bilgi alınıyor. En son nesil genetik örnekleme sistemiyle; embriyo kültüründen genetik tanı yapılarak embriyoların zarar görmeden genetik yapısı inceleniyor ve tüp bebekte genetik yapısı normal olan embriyoları transfer etme şansını veriyor. Böylelikle yaş faktöründen kaynaklanan tüp bebek başarısızlıkları da azalıyor.